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РИА Новости

Три рабочие подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске

11:53 27.11.2019 (обновлено: 12:30 27.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБаза Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины под Первомайском
База Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины под Первомайском
© Sputnik
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ДОНЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Три рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих групп пройдут в среду в Минске.
"Рабочие группы по экономическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Немногим позднее пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что к переговорам приступили все рабочие подгруппы. "В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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