Три рабочие подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске

База Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины под Первомайском

ДОНЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Три рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Три рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске , сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих групп пройдут в среду в Минске.

"Рабочие группы по экономическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Немногим позднее пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что к переговорам приступили все рабочие подгруппы. "В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.