Асад: Трамп "в шутку" поблагодарил за помощь в ликвидации главаря ИГ*

О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии Трамп объявил в октябре. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.

"Я всегда смеюсь, когда поднимают этот вопрос (предоставляла ли Сирия США информацию об аль-Багдади – ред), потому что следует задавать более значимый вопрос: был ли аль-Багдади вообще убит ? Происходил ли в реальности этот "потрясающий спектакль", разыгранный американцами?" - заявил Асад.

Ранее Асад заявил, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации аль-Багдади и не верит в реальность его уничтожения, пока не предъявлены свидетельства. Он отметил, что США пока не предоставили никаких доказательств, а сам Дамаск узнал о своей "помощи" США исключительно из сообщений в СМИ. При этом он подчеркнул, что смерть аль-Багдади или даже всех боевиков не окажет влияния на общую ситуацию, пока жива террористическая идеология.