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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-27T11:42+0300
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РИА Новости

Асад: Трамп "в шутку" поблагодарил за помощь в ликвидации главаря ИГ*

11:42 27.11.2019
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© Фото : пресс-служба президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью изданию Paris Match, что президент США Дональд Трамп "в шутку" поблагодарил Сирию за содействие в ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*Абу Бакра аль-Багдади.
О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии Трамп объявил в октябре. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.

"Я всегда смеюсь, когда поднимают этот вопрос (предоставляла ли Сирия США информацию об аль-Багдади – ред), потому что следует задавать более значимый вопрос: был ли аль-Багдади вообще убит? Происходил ли в реальности этот "потрясающий спектакль", разыгранный американцами?" - заявил Асад.

Он отметил, что Трамп шутил, когда благодарил его за помощь в ликвидации главаря ИГ*.
"Это одна из его (Трампа – прим. ред) шуток", - заявил Асад.
Ранее Асад заявил, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации аль-Багдади и не верит в реальность его уничтожения, пока не предъявлены свидетельства. Он отметил, что США пока не предоставили никаких доказательств, а сам Дамаск узнал о своей "помощи" США исключительно из сообщений в СМИ. При этом он подчеркнул, что смерть аль-Багдади или даже всех боевиков не окажет влияния на общую ситуацию, пока жива террористическая идеология.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018
5 сентября 2018, 13:45Сказано в эфире
Эксперт назвал цель публикации о "приказе" Трампа убить АсадаПрезидент США Дональд Трамп в прошлом году требовал от главы Пентагона уничтожить сирийского лидера Башара Асада, пишет WP со ссылкой на готовящуюся к выходу из печати книгу. Эксперт Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik оценил эту информацию.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоДональд ТрампИгорь КонашенковБашар АсадМоскваСирияСШАВ мире
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