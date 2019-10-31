Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади

ДАМАСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Сирии Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.

"Мы никак не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли на самом деле эта операция или нет", - заявил Асад в интервью сирийским гостелеканалам.

Он отметил, что США пока не предоставили никаких доказательств убийства главаря ИГ*, а сам Дамаск узнал о своей "помощи" США исключительно из сообщений в СМИ.

При этом он подчеркнул, что смерть аль-Багдади или даже всех боевиков не окажет влияния на общую ситуацию, пока жива террористическая идеология.