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РИА Новости
Война в Сирии

Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади

22:07 31.10.2019 (обновлено: 22:25 31.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ДАМАСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.
"Мы никак не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли на самом деле эта операция или нет", - заявил Асад в интервью сирийским гостелеканалам.
Он отметил, что США пока не предоставили никаких доказательств убийства главаря ИГ*, а сам Дамаск узнал о своей "помощи" США исключительно из сообщений в СМИ.
При этом он подчеркнул, что смерть аль-Багдади или даже всех боевиков не окажет влияния на общую ситуацию, пока жива террористическая идеология.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Вчера, 12:53РИА Новости
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
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Война в СирииАбу Бакр аль-БагдадиИсламское государствоБашар АсадВ мире
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