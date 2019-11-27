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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-27T13:51+0300
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РИА Новости

Фонд защиты прав соотечественников планирует открыть центр в Сирии

11:39 27.11.2019 (обновлено: 13:51 27.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, планирует открыть центр правовой помощи в Сирии, сообщил глава фонда Игорь Паневкин на слушаниях в Совете Федерации в среду.
Парламентарии и эксперты обсуждают механизмы защиты прав российских граждан, попавших за рубежом в трудные ситуации.
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"Есть запрос на создание центров правовой помощи в Германии, Франции, Португалии, Дании. В Сирии есть определенные сложности - не нашлось ни одного русскоязычного адвоката. Однако с учетом непростой ситуации в стране мы профинансируем создание такого центра в САР", - сказал Паневкин.
Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что с учетом увеличения финансирования фонда организация сможет полноценно расплатиться с адвокатами в зарубежных странах за их услуги по защите россиян.
В свою очередь, глава международного комитета СФ Константин Косачев напомнил, что на деятельность фонда на ближайшие три бюджетных года предусмотрены по 240 миллионов рублей. Косачев отметил, что парламентарии намерены защищать эти статьи расходов в бюджете как очень важные.
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Говоря о работе фонда, Паневкин напомнил, что только в Литве защищаются интересы 65 человек, которых власти обвиняют в участии в событиях 13 января 1991 года. При этом адвокат каждого подзащитного просит 25-30 тысяч евро в год. В Таиланде по линии фонда осуществляется защита Дмитрия Украинского, против которого были возбуждены сразу три дела, здесь адвокат запросил 23 тысячи долларов.
"С каждым годом такого рода услуги становятся все более востребованными", - сказал Паневкин.
Он подчеркнул, что если на пространстве СНГ, в частности, в Армении, Азербайджане власти доброжелательно относятся к работе российских центров правовой помощи, то в Прибалтике их работа воспринимается как "пятая колонна, которая несет угрозу суверенитету и безопасности страны".
Так, в Латвии целый ряд россиян обвиняется по надуманным предлогам либо потому, что они получали средства от фонда, либо у них есть свои электронные СМИ, в которых они проводят политику, вызывающую критику власти, сказал он.
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Паневкин также сообщил, что фонд планирует провести конференцию с участием зарубежных русскоговорящих СМИ и руководителей центров правовой помощи.
В свою очередь, Косачев считает, что необходима программа стратегического планирования по защите прав россиян за рубежом.
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Война в СирииДмитрий УкраинскийСовет Федерации РФКонстантин КосачевСирияВ мире
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