В Крыму прокомментировали требование МИД четырех стран по Украине

"Россия строго выполняет международные нормы права в части навигации в Керченском проливе и Азовском море. Навигация в Керченском проливе, на который распространяется исключительно суверенитет России, осуществляется с общепринятыми международными правилами судоходства, никто украинским судам и кораблям не препятствует проходу", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, иностранные суда, в том числе под флагом Украины, могут проходить через пролив при условии заблаговременной подачи заявки. "Украинские суда проходят через пролив, и на Украине об этом хорошо знают, поэтому не стоит транслировать лживые тезисы и заявления", - сказал Гемпель.

Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.