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РИА Новости

В Крыму прокомментировали требование МИД четырех стран по Украине

11:30 27.11.2019 (обновлено: 11:31 27.11.2019)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости / Макс Ветров
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Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Навигация в Керченском проливе осуществляется согласно нормам международного права и российского законодательства, никто не препятствует проходу украинских судов и кораблей, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
Ранее главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции призвали Россию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации. Главы МИД также заявили о поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины.
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"Россия строго выполняет международные нормы права в части навигации в Керченском проливе и Азовском море. Навигация в Керченском проливе, на который распространяется исключительно суверенитет России, осуществляется с общепринятыми международными правилами судоходства, никто украинским судам и кораблям не препятствует проходу", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, иностранные суда, в том числе под флагом Украины, могут проходить через пролив при условии заблаговременной подачи заявки. "Украинские суда проходят через пролив, и на Украине об этом хорошо знают, поэтому не стоит транслировать лживые тезисы и заявления", - сказал Гемпель.
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Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
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