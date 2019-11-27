В Госдуме ответили на призыв глав МИД четырех стран к России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT подчеркнул , что в Керченском проливе не будет "проходного двора" для всех желающих.

"Выборочный досмотр, пограничное сопровождение, постоянный мониторинг в районе Крымского моста отвечает требованиям национальной безопасности России и позволяет сохранить мирное небо над полуостровом". Руслан Бальбек

Ранее главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей призвали Россию "уважать международное право", обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации. Заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Провокация в Керченском проливе

В конце ноября прошлого года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России границу в Черном море. Опасно маневрируя, они не реагировали на законные требования российских властей.

В результате пограничники задержали корабли, на борту которых было 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Им предъявили обвинения в нарушении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.