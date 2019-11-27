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РИА Новости

В Госдуме ответили на призыв глав МИД четырех стран к России

11:27 27.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT подчеркнул, что в Керченском проливе не будет "проходного двора" для всех желающих.
"Выборочный досмотр, пограничное сопровождение, постоянный мониторинг в районе Крымского моста отвечает требованиям национальной безопасности России и позволяет сохранить мирное небо над полуостровом".
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
Ранее главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции в контексте передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей призвали Россию "уважать международное право", обеспечить беспрепятственный проход в украинские порты в Азовском море и свободу навигации. Заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Провокация в Керченском проливе

В конце ноября прошлого года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России границу в Черном море. Опасно маневрируя, они не реагировали на законные требования российских властей.
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В результате пограничники задержали корабли, на борту которых было 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Им предъявили обвинения в нарушении государственной границы.
Президент России Владимир Путин назвал провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.
В сентябре нарушивших границу украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Корабли Украина получила 18 ноября.
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Ситуация на УкраинеНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныРуслан БальбекМИД УкраиныГосдума РФШвецияЭстонияЛитваВ мире
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