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РИА Новости

Глава ORSIS назвал сообщения о требовании монополии в Армении слухами

11:04 27.11.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевГенеральный директор компании ORSIS Владимир Злобин
Генеральный директор компании ORSIS Владимир Злобин
© РИА Новости / Илья Питалев
Генеральный директор компании ORSIS Владимир Злобин
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Информация о том, что российская компания ORSIS ("Промтехнология") якобы требовала у Минобороны Армении монополию на рынке стрелкового оружия взамен на строительство патронного завода, не соответствует действительности, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ORSIS Владимир Злобин.
Ранее в ряде армянских СМИ была опубликована информация, согласно которой ORSIS предложила построить в Армении свой завод по производству патронов на российские инвестиции. За это российская компания якобы потребовала от Минобороны Армении монополию сроком на 10 лет и получила отказ.
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Данные сообщения были опубликованы после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности после срыва тендера армянского военного ведомства на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания.
"Недавно мы столкнулись со спекуляциями в армянских СМИ по данному вопросу – якобы в обмен на инвестиции мы требовали монопольные позиции на местном рынке стрелкового оружия. Это – абсолютно необоснованно, все наши встречи с армянской стороной зафиксированы протоколом и письмами, мы ни разу не требовали себе монополию", - сказал Злобин.
В то же время гендиректор ORSIS отметил, что если инвестор вкладывается в отрасль промышленности, которая в стране "де-факто отсутствует", он имеет право просить для себя "определенные преференции". Меж тем инвестиции в проекте, по его словам, только российские.
Расследование сорванного тендера, по мнению Злобина, было неоправданно затянуто.
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"Рассмотрение нашего дела в Следственном комитете длилось неоправданно долго - целых четыре месяца, за это время не названо ни одного конкретного подозреваемого, дело откровенно затягивалось. Точные причины этого будут еще выяснены отдельно", - сказал он.
По запросу ORSIS расследование перевели из Следственного комитета в Специальную следственную службу Армении, добавил собеседник агентства.
Как сообщалось, Минпромторг России направил министру обороны Армении письмо о том, что заявка на участие ORSIS в тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания была "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков". Минпромторг попросил армянские власти разобраться в ситуации.
Читайте полный текст интервью Владимира Злобина >>
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Минобороны АрменииВладимир ЗлобинРоссияАрменияБезопасность
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