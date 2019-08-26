В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Армении возбудили уголовное дело "о халатном отношении к службе" из-за срыва тендера на поставку оружия, в котором участвовала российская компания.

В мае Минобороны республики впервые в своей истории объявило конкурс на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов. Удовлетворить квалификационные требования смогла только российская ORSIS.

Вскоре стало известно, что тендер закрыли без объяснения причин. ORSIS обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении, в результате чего был подан иск. О случившемся также извещен военный атташе посольства Армении в России.

В Минобороны Армении подтвердили информацию об уголовном деле.

"Вся дополнительная информация будет предоставлена по окончании работы следственных органов", — сказал РИА Новости представитель ведомства.

Подробности дела

ORSIS — часть группы "Промтехнологии" — на протяжении нескольких лет поставляла Еревану оружие, патроны и оптику. В компании заявили, что теперь она в черном списке.

"В (армянском. — Прим. ред.) ведомстве заявили, что мы не предоставили необходимые документы, что не соответствует действительности. После чего мы в течение нескольких недель давали всю информацию, которую официально запрашивало Минобороны у наших контрагентов. В итоге нам было объявлено, что мы якобы не предоставили акты приема-передачи по некоторым позициям", — рассказал представитель ORSIS.

По его словам, Минобороны Армении также потребовало выплату по банковской гарантии в несколько сотен тысяч долларов, хотя по закону это возможно, только если компания выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.

"Мы обратились в апелляционную комиссию — дозапрашивали документы, которые уже вообще не имели прямого отношения к тендеру, и в последний момент объявили, что нет нескольких документов, которые мы на самом деле предоставляли. Причем на протокол апелляционной комиссии поставили гриф "совершенно секретно", хотя сам тендер был закрытый, но несекретный", — поделился подробностями представитель компании.