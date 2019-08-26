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РИА Новости

В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России

10:03 26.08.2019 (обновлено: 10:50 26.08.2019)
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© РИА Новости / Александр МельниковВоеннослужащий войск специального назначения Вооруженных сил Армении
Военнослужащий войск специального назначения Вооруженных сил Армении
© РИА Новости / Александр Мельников
Военнослужащий войск специального назначения Вооруженных сил Армении. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Армении возбудили уголовное дело "о халатном отношении к службе" из-за срыва тендера на поставку оружия, в котором участвовала российская компания.
В мае Минобороны республики впервые в своей истории объявило конкурс на поставку военной техники на сумму в несколько миллионов долларов. Удовлетворить квалификационные требования смогла только российская ORSIS.
Вскоре стало известно, что тендер закрыли без объяснения причин. ORSIS обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении, в результате чего был подан иск. О случившемся также извещен военный атташе посольства Армении в России.
В Минобороны Армении подтвердили информацию об уголовном деле.

"Вся дополнительная информация будет предоставлена по окончании работы следственных органов", — сказал РИА Новости представитель ведомства.

Подробности дела

ORSIS — часть группы "Промтехнологии" — на протяжении нескольких лет поставляла Еревану оружие, патроны и оптику. В компании заявили, что теперь она в черном списке.
Военная техника. Архивное фото
3 августа 2018, 12:13РИА Новости
В Минобороны опровергли сообщения о проблемах с поставками оружия в Армению
"В (армянском. — Прим. ред.) ведомстве заявили, что мы не предоставили необходимые документы, что не соответствует действительности. После чего мы в течение нескольких недель давали всю информацию, которую официально запрашивало Минобороны у наших контрагентов. В итоге нам было объявлено, что мы якобы не предоставили акты приема-передачи по некоторым позициям", — рассказал представитель ORSIS.
По его словам, Минобороны Армении также потребовало выплату по банковской гарантии в несколько сотен тысяч долларов, хотя по закону это возможно, только если компания выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.
"Мы обратились в апелляционную комиссию — дозапрашивали документы, которые уже вообще не имели прямого отношения к тендеру, и в последний момент объявили, что нет нескольких документов, которые мы на самом деле предоставляли. Причем на протокол апелляционной комиссии поставили гриф "совершенно секретно", хотя сам тендер был закрытый, но несекретный", — поделился подробностями представитель компании.
По его мнению, сложившаяся ситуация грозит срывом проекта строительства патронного завода в Армении. Предполагалось, что предприятие будет создано на российские инвестиции, речь шла о сумме в несколько миллионов долларов.
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РоссияАрменияВ мире
Популярные комментарии
Если Российская компания каким то боком , попала под санкции введённые против её хозяев , олигархов из Кремля . То по закону Армения может требовать возврата всех предыдущих оплат . Просто Российские СМИ умалчивают о санкционном режиме .
26 августа, 10:40
Alex Markov
9110267
по какому закону Россия обязана что то там кому то вернуть? не надо бессовестно врать!
26 августа, 10:52
Алексей К
5840001
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