В России ожидают подъем заболеваемости гриппом

"Грипп - это сезонное заболевание, поэтому повышение заболеваемости сезонное будет обязательно. По всем нашим прогнозам, критериям и по тем прогнозам, который дает наш Институт гриппа ... подъем заболеваемости будет начат в декабре, и мы пойдем в ускоренный подъем в конце декабря, перед Новым годом, пик придется на январь и начало февраля", - сказала Скворцова на форуме "Общественный иммунитет".