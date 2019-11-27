Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T10:48+0300
https://ria.ru/20191127/1561649326.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155864/40/1558644031_0:307:2792:1878_1036x0_80_0_0_cdd570c5246c5d27c9563820a9eb7184.jpg
РИА Новости

В России ожидают подъем заболеваемости гриппом

10:48 27.11.2019
397
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Грипп - это сезонное заболевание, поэтому повышение заболеваемости сезонное будет обязательно. По всем нашим прогнозам, критериям и по тем прогнозам, который дает наш Институт гриппа ... подъем заболеваемости будет начат в декабре, и мы пойдем в ускоренный подъем в конце декабря, перед Новым годом, пик придется на январь и начало февраля", - сказала Скворцова на форуме "Общественный иммунитет".
Здоровое питание
15 ноября, 22:00РИА Наука
Ученые выяснили, какая диета защищает от гриппа
Она уточнила, что на спад заболеваемость пойдет примерно в апреле. По словам министра, благодаря проведению прививочной кампании против гриппа можно надеяться, что интенсивность будет умеренной, с небольшим количеством сложных клинических случаев.
Скворцова подчеркнула, что если у человека возникают симптомы гриппа, то не нужно ждать, надо обязательно обращаться к врачу.
150000
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
В России детей планируют обучать здоровому образу жизни с трех лет
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Минздрав разрабатывает госстратегию по развитию иммунопрофилактики
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Двадцать семь россиян находятся в больницах Доминиканы после ДТП
Празднование католического Рождества в регионах России
Ясли Христа вернутся в Вифлеем спустя две тысячи лет
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Голикова заявила о возможной корректировке демографических мер
Хурма
Роскачество рассказало, как избавиться от вяжущего эффекта хурмы
Дегустации вина
Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе
В Крыму прокомментировали заявление четырех стран по Азовскому морю
Нашивки сотрудников МЧС России
В Москве почти 200 человек эвакуировали из Тимирязевской академии
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Росздравнадзор проверит обеспечение больных муковисцидозом лекарствами
Рубли
СМИ: оправданный экс-полицейский отсудил многомиллионную компенсацию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия сделает все для преодоления кризиса на Украине, заявил Лавров
Президент РФ Владимир Путин
Путин пока не планирует участвовать в экономическом форуме в Давосе
Полиция
В Новосибирске полиция нашла подростков, избивавших сверстников
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Иркутской области девять детей пострадали в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
09:33Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
09:32Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
09:32Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
09:30Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния