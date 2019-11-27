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РИА Новости

В Крыму прокомментировали заявление четырех стран по Азовскому морю

10:44 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСуда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе
Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал странным демаршем призыв к России обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации.
Ранее главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции призвали Россию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации. Главы МИД также заявили о поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины.
"Совместный демарш министров иностранных дел означает только одно: они ничего не запомнили и ничему не научились. Они по-прежнему пытаются бежать впереди русофобского паровоза и быть первыми в своей ненависти к России", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, подобные заявления являются попыткой повысить градус напряженности в Азовско-Черноморском бассейне накануне саммита в нормандском формате.
Крымский мост через Керченский пролив
Вчера, 08:44Сказано в эфире
"Глупая ситуация". Эксперт о заявлении четырех стран по Азовскому морюГлавы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции потребовали от России доступа к Азовскому морю. Эксперт Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал их заявление.
Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
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Ситуация на УкраинеАзовское мореШвецияЭстонияРоссияЛитваУкраинаВ мире
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