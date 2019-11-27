СМИ: оправданный экс-полицейский отсудил многомиллионную компенсацию

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Южный окружной военный суд (ЮОВС) удовлетворил иск экс-начальника Кизилюртовского муниципального ОВД Южный окружной военный суд (ЮОВС) удовлетворил иск экс-начальника Кизилюртовского муниципального ОВД Дагестана полковника Асхабали Заирбекова о выплате компенсации после оправдательного приговора, сообщает " Коммерсант ".

По данным газеты, мужчина в сентябре решил обратиться с иском о выплате денежного довольствия с момента ареста — 24 февраля 2014 года и до вынесения решения по иску.

Также бывший полицейский попросил суд оплатить труд его защитников и расходы на авиабилеты.

Он предоставил квитанции и чеки на сумму 1,365 миллиона рублей, а к итоговым суммам попросил применить индекс потребительских цен.

Также он попросил обязать прокурора Дагестана принести извинение и разместить его в СМИ.

В итоге суд определил взыскать с казны 9,5 миллиона рублей в пользу Заирбеков: 7,8 миллиона рублей составляет выплата денежного довольствия, а сумма расходов на адвокатов — 1,7 миллиона рублей.

Суд также удовлетворил просьбы Заирбекова об официальном извинении от государства прокурором Дагестана.

Отмечается, что прокуратура и казначейство намерены обжаловать решение.

Истец и его представитель воздержались от комментариев "Коммерсанту", объяснив это тем, что не хотят привлекать к делу внимание прессы.