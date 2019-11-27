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РИА Новости

СМИ: оправданный экс-полицейский отсудил многомиллионную компенсацию

10:51 27.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРубли
Рубли
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Южный окружной военный суд (ЮОВС) удовлетворил иск экс-начальника Кизилюртовского муниципального ОВД Дагестана полковника Асхабали Заирбекова о выплате компенсации после оправдательного приговора, сообщает "Коммерсант".
По данным газеты, мужчина в сентябре решил обратиться с иском о выплате денежного довольствия с момента ареста — 24 февраля 2014 года и до вынесения решения по иску.
Также бывший полицейский попросил суд оплатить труд его защитников и расходы на авиабилеты.
Он предоставил квитанции и чеки на сумму 1,365 миллиона рублей, а к итоговым суммам попросил применить индекс потребительских цен.
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Также он попросил обязать прокурора Дагестана принести извинение и разместить его в СМИ.
В итоге суд определил взыскать с казны 9,5 миллиона рублей в пользу Заирбеков: 7,8 миллиона рублей составляет выплата денежного довольствия, а сумма расходов на адвокатов — 1,7 миллиона рублей.
Суд также удовлетворил просьбы Заирбекова об официальном извинении от государства прокурором Дагестана.
Отмечается, что прокуратура и казначейство намерены обжаловать решение.
Истец и его представитель воздержались от комментариев "Коммерсанту", объяснив это тем, что не хотят привлекать к делу внимание прессы.
В 2016 году Северо-Кавказский окружной военный суд оправдал одного из бывших сотрудников полиции Дагестана Асхабали Заирбекова, обвиняемых в бандитизме, разбое и других преступлениях. Остальных приговорили к срокам от 11 до 15 лет лишения свободы.
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Северо-Кавказский окружной военный судКоммерсантъДагестанПроисшествия
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