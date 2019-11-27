Глава Росавтодора Костюк стал заместителем министра транспорта

Костюк, который в этом году отметил 40-летний юбилей, окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск по специальности "Мосты и транспортные тоннели", а позднее Северо-Западную академию госслужбы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

С 2002 по 2006 год работал в Дирекции транспортного строительства при Комитете по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга, с 2006 по 2012 год был сначала замом, а затем начальником "Федерального управления автомобильных дорог "Северо-Запад", после занимал пост замруководителя Росавтодора, а с сентября 2018 года возглавил это ведомство.