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РИА Новости

Глава Росавтодора Костюк стал заместителем министра транспорта

10:16 27.11.2019
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CC BY 4.0 / Росавтодор / Андрей Костюк
Андрей Костюк
CC BY 4.0 / Росавтодор /
Андрей Костюк. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей Костюк получил должность заместителя министра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
В середине ноября сообщалось, что полномочия замминистра транспорта РФ и главы Росавтодора будут совмещены.
"Назначить Костюка Андрея Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации - руководителем Федерального дорожного агентства, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Костюк, который в этом году отметил 40-летний юбилей, окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск по специальности "Мосты и транспортные тоннели", а позднее Северо-Западную академию госслужбы по специальности "Государственное и муниципальное управление".
С 2002 по 2006 год работал в Дирекции транспортного строительства при Комитете по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга, с 2006 по 2012 год был сначала замом, а затем начальником "Федерального управления автомобильных дорог "Северо-Запад", после занимал пост замруководителя Росавтодора, а с сентября 2018 года возглавил это ведомство.
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Андрей КостюкМинистерство транспорта РФРосавтодорРоссияПолитика
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