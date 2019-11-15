В России совместили должности замминистра транспорта и главы Росавтодора

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Полномочия Полномочия замминистра транспорта РФ и главы Федерального дорожного агентства ( Росавтодор ) будут совмещены, следует из постановления , опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно прежней редакции постановления, регламентирующего деятельность Минтранса, министерству было разрешено иметь восемь заместителей министра, в том числе одного первого, одного статс-секретаря - заместителя министра и одного заместителя министра - руководителя Росморречфлота.

Подписанный документ упраздняет последнюю должность, заменяя ее на "заместителя министра - руководителя Федерального дорожного агентства".

Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, изменения призваны скоординировать работу в рамках дорожного нацпроекта.

Андрей Костюк, который в этом году отметил 40-летний юбилей, окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск по специальности "Мосты и транспортные тоннели", а позднее Северо-Западную академию госслужбы по специальности "Государственное и муниципальное управление".