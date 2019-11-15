Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T13:22Z
https://ria.ru/20191115/1560974673.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_3afea98904d2ba65f954916d9c4abb7a.jpg
РИА Новости

В России совместили должности замминистра транспорта и главы Росавтодора

13:22 15.11.2019
792
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Полномочия замминистра транспорта РФ и главы Федерального дорожного агентства (Росавтодор) будут совмещены, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно прежней редакции постановления, регламентирующего деятельность Минтранса, министерству было разрешено иметь восемь заместителей министра, в том числе одного первого, одного статс-секретаря - заместителя министра и одного заместителя министра - руководителя Росморречфлота.
Подписанный документ упраздняет последнюю должность, заменяя ее на "заместителя министра - руководителя Федерального дорожного агентства".
Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, изменения призваны скоординировать работу в рамках дорожного нацпроекта.
Юрий Цветков
Вчера, 13:12
Власти разделили полномочия замминистра транспорта и главы Росморречфлота
Андрей Костюк, который в этом году отметил 40-летний юбилей, окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск по специальности "Мосты и транспортные тоннели", а позднее Северо-Западную академию госслужбы по специальности "Государственное и муниципальное управление".
С 2002 по 2006 год работал в Дирекции транспортного строительства при Комитете по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга, с 2006 по 2012 год был сначала замом, а затем начальником "Федерального управления автомобильных дорог "Северо-Запад", после занимал пост замруководителя Росавтодора, а с сентября 2018 года возглавил это ведомство.
300000
Обсудить 0
Министерство транспорта РФРосморречфлотРосавтодорРоссияОбщество
Рекомендуем
Юрий Цветков
Власти разделили полномочия замминистра транспорта и главы Росморречфлота
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
Алтайская пенсионерка рассказала о реакции односельчан на жалобу Медведеву
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Депутат заявил, что в СБ ООН не знают реальной обстановки в Крыму
Лекция в университете
Преподаватели вузов предложили учредить День работника высшего образования
Посёлок Баренцбург на острове Шпицберген
Поморские депутаты предложили расширить территорию Арктической зоны
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
В Ростовской области загорелась сухая трава
Валидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта
УФАС Петербурга предостерегло власти от нарушений при транспортной реформе
Коллективное исполнение песен группы Queen
Queen сделали приложение, в котором можно оценить какой ты Фредди Меркьюри
Вид на город Тбилиси
Посол ЕС прокомментировал провал принятия конституционных поправок в Грузии
Выставка Global vape - 2017
В Екатеринбурге проверят данные о курении вейпов в гимназии
Поезд ОАО Укрзализныця
Работники "Львовской железной дороги" организовали майнинговую ферму
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Ростовской области эвакуировали детсад из-за загоревшейся сухой травы
Город Симферополь в Крыму
Крым посетила рекордная по числу журналистов международная делегация
Железнодорожное пассажирское сообщение Украины с Россией
В Киеве хотят сменить руководство "Украинских железных дорог"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Экс-глава района в Астраханской области получил год колонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
03:20В Минюсте рассказали о законе о переводе в колонию ближе к родным
Лента новостейМолния