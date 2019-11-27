Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T09:36+0300
https://ria.ru/20191127/1561646820.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1036x0_80_0_0_829bb5eabbacbdb9851d48af8f3e6b68.jpg
РИА Новости

В Госдуме 3 декабря обсудят проблему "цифровой безработицы"

09:36 27.11.2019
774
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Участники круглого стола в Госдуме 3 декабря обсудят трансформацию рынка труда и безработицу, возникающую из-за цифровизации экономики, сообщил РИА Новости инициатор мероприятия, депутат от КПРФ Михаил Щапов.
"По мнению некоторых экспертов, цифровизация экономики создает не только возможности для технологического и экономического прорыва, но и серьезные риски трансформации рынка труда; старые профессии теряют свою актуальность, что может привести к росту уровня безработицы", - сказал Щапов.
Он уточнил, что участники мероприятия обсудят потенциальные риски для рынка труда, отрасли, которым "цифровая безработица" угрожает больше всего, оценят потенциальный объем и динамику высвобождающейся рабочей силы.
По словам депутата, все предложения и замечания, сгенерированные участниками круглого стола, позволят выработать методологические подходы к решению проблемы на законодательном уровне.
К участию в мероприятии приглашены ведущие эксперты в области цифровизации экономики и рынка труда, представители Росстата, общественных организаций и органов государственной власти. Кроме того, участие в круглом столе примут председатели комитетов Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, по труду, социальной политике и делам ветеранов, по финансовому рынку.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
20 ноября, 14:36
Благодаря цифровизации уходить от налогов будет сложнее, пообещал Силуанов
201115
Михаил ЩаповРосстатКПРФГосдума РФМоскваЭкономика
Рекомендуем
Девушка пьет воду
Назван эффективный способ продления жизни
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор предложил ужесточить меры борьбы со снюсом
Видео Департамента здравоохранения Москвы о вампирах и антипрививочниках
Депздрав Москвы снял ролик о вампирах и "антипрививочниках"
Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
Диетолог рассказала, как обезопасить себя от ядов в продуктах
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Подмосковный Центр борьбы со СПИДом признан лучшим в России
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Сотрудники ФСБ РФ
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Мобильный кардиограф в поликлинике №6 в Южно-Сахалинске
Предотвратить болезни на Сахалине поможет первый мобильный кардиограф
Посетители на ярмарке вакансий
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Мозг человека
Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли людей, чью смерть сочли подозрительной
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Последствия подрыва поезда № 166 Невский экспресс. 2007 год
Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
09:33Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
09:32Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
09:32Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
09:30Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния