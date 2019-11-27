Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T11:35+0300
https://ria.ru/20191127/1561646432.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150047/52/1500475249_0:0:3500:1969_1036x0_80_0_0_7f3405b1f7de609f14906f8c28f43572.jpg
РИА Новости

Twitter готовит масштабную чистку учетных записей

09:19 27.11.2019 (обновлено: 11:35 27.11.2019)
1144
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File PhotoЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Администрация Twitter начала рассылать предупреждения пользователям, не заходившим в социальную сеть более полугода. Так, если до 11 декабря они не воспользуются логином и паролем для входа, их профили будут удалены, сообщает The Verge.
"Мы работаем над удалением неактивных учетных записей, чтобы предоставить пользователям Twitter более точную и достоверную информацию, которой они будут доверять. Мы убедительно просим людей активно пользоваться соцсетью после регистрации, что соответствует нашей политике в отношении неактивных учетных записей", — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что процесс удаления профилей займет несколько месяцев.
Социальная сеть Twitter. Архивное фото
3 ноября 2018, 11:37
Twitter удалил тысячи аккаунтов с призывами игнорировать выборы в США
26150018
TwitterТехнологииВ мире
Рекомендуем
Мозг человека
Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
Сотрудники ФСБ РФ
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Вильям Шекспир
Искусственный интеллект помог решить загадку Шекспира
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли людей, чью смерть сочли подозрительной
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 15 мая 2018
Великих держав стало больше. Кто претендует на место в Совбезе ООН
Посетители фестиваля Ноябрьфест
От большого ума. Неожиданные качества, говорящие о высоком интеллекте
Стенд с винтовками Orsis
Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
Международная космическая станция
На МКС вышли из строя все туалеты
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Газовые заправки, 5G и дешевый проезд: главное о новой трассе М-11
Проверка на полиграфе
"Голос тише, руки сжаты". Как обмануть полиграф
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Посетители на ярмарке вакансий
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Конгрессмены выходят из Капитолия в Вашингтоне
"Это гражданская война": демократы США против демократии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
09:33Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
09:32Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
09:32Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
09:30Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния