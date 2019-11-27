В России зафиксировано рекордное число вакансий

В апреле-июне 2018-го их было на 13 процентов меньше аналогичного периода 2019 года, а во II квартале 2017-го — на 25 процентов.
Наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в Москве (170 тысяч), Московской области (79 тысяч) и Санкт-Петербурге (69 тысяч).
Самыми дефицитными отраслями называют консультирование, рабочий персонал, страхование, медицину и фармацевтику, автомобильный бизнес и информационные технологии.
В пресс-службе Минтруда отметили, что число вакансий растет на фоне снижения безработицы, которая в сентябре составила 4,6 процента экономически активного населения. Это минимальный показатель за историю современной России.
25 ноября, 08:55Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда