Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T09:02+0300
https://ria.ru/20191127/1561644616.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152928/56/1529285607_0:166:2668:1667_1036x0_80_0_0_0150bd3feefce8004777ecbc6d6680a5.jpg
РИА Новости

В России зафиксировано рекордное число вакансий

07:36 27.11.2019 (обновлено: 09:02 27.11.2019)
5872
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетители на ярмарке вакансий
Посетители на ярмарке вакансий
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
В апреле-июне 2018-го их было на 13 процентов меньше аналогичного периода 2019 года, а во II квартале 2017-го — на 25 процентов.
Наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в Москве (170 тысяч), Московской области (79 тысяч) и Санкт-Петербурге (69 тысяч).
Самыми дефицитными отраслями называют консультирование, рабочий персонал, страхование, медицину и фармацевтику, автомобильный бизнес и информационные технологии.
В пресс-службе Минтруда отметили, что число вакансий растет на фоне снижения безработицы, которая в сентябре составила 4,6 процента экономически активного населения. Это минимальный показатель за историю современной России.
Ярмарка вакансий в Москве
25 ноября, 08:55
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
333181666
Обсудить 10
Министерство труда и социальной защиты РФРосстатМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Из них 99% с зарплатой на уровне прожиточного минимума либо больше на 2-3 тысячи рублей
27 ноября, 07:50
ЕЕвгений
3920004
Открываю hh: менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, менеджер по ... и т.д. з/п от 30 до неба... На самом деле одни колл центры, где сидят сотни спамеров, обманывающих людей, впаривающих фуфло. Вы найдите мне реальную вакансию! Например сантехник в ук.. Их не будет. Потому что реальных вакансий, где нет обмана и прочей ерунды всего процентов 10 и то эти места забиваются "своими". Свято место пусто не бывает. У нас пол города в Москве или на вахтах. Город просто опустел. РАБОТЫ НЕТ! Так что не надо заниматься кликбейтом и бесить людей.
27 ноября, 08:11
invisibleworld
1701002
Рекомендуем
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
"Я как придурок": Данилко расплакался и покинул украинское телешоу
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Вильям Шекспир
Искусственный интеллект помог решить загадку Шекспира
Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
Контрразведка Чехии обвинила Россию в "агрессивном" шпионаже
Пьяный мужчина
Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
Лента новостейМолния