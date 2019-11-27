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РИА Новости

Гордеев: о полном отказе от импортных молочных смесей речи не идёт

06:17 27.11.2019
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© Фото : пресс-служба А. В. ГордееваЗаместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
© Фото : пресс-служба А. В. Гордеева
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев пояснил, что попросил подготовить предложения о наращивании отечественного производства детских молочных смесей, о полном замещении импорта речи не идёт.
Ранее в пресс-службе Гордеева журналистам сообщали, что вице-премьер поручил Минсельхозу создать рабочую группу для проработки вопросов, связанных с развитием в России производства адаптированных молочных смесей для детей, в том числе об ограничении импорта молочных смесей. Отмечалось, что в группе будут прорабатываться, в частности, вопросы о повышении ставок ввозных пошлин на адаптированные молочные смеси, а также "об ограничении объема ввоза (в том числе путем квотирования) адаптированных молочных смесей и ингредиентов для их производства".
"Я не поручал готовить предложения по ограничению, я поручал рассмотреть подходы, когда бы мы могли производить своё, сделать импортозамещение", - пояснил Гордеев РИА Новости, отвечая на вопрос, как продвигается работа по его поручению.
Он подтвердил, что сегодня возможностей для импортозамещения в этой сфере недостаточно. "Естественно, 90% импортируем", - указал вице-премьер.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2019
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На просьбу уточнить, предполагается ли полностью заместить импорт молочных смесей, Гордеев подчеркнул: "не полностью, но хотя бы производить тот объём, который бы позволял себя чувствовать устойчиво".
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