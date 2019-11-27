СМИ сообщили подробности разморозки Трампом военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на момент разморозки военной помощи Украине знал, что на него подана анонимная жалоба, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Газета не приводит подтверждения, что Трамп действовал, исходя из наличия жалобы, которая положила начало расследованию по импичменту.
Военная помощь США Киеву была заморожена в июле и вновь выделена в сентябре. Демократы в конгрессе инициировали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он давил на украинские власти и в обмен на помощь добивался проведения расследования против своего политического оппонента Джо Байдена.
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