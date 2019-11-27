СМИ сообщили подробности разморозки Трампом военной помощи Украине

Военная помощь США Киеву была заморожена в июле и вновь выделена в сентябре. Демократы в конгрессе инициировали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он давил на украинские власти и в обмен на помощь добивался проведения расследования против своего политического оппонента Джо Байдена.