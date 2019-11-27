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РИА Новости

СМИ сообщили подробности разморозки Трампом военной помощи Украине

05:08 27.11.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на момент разморозки военной помощи Украине знал, что на него подана анонимная жалоба, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Газета не приводит подтверждения, что Трамп действовал, исходя из наличия жалобы, которая положила начало расследованию по импичменту.
Военная помощь США Киеву была заморожена в июле и вновь выделена в сентябре. Демократы в конгрессе инициировали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он давил на украинские власти и в обмен на помощь добивался проведения расследования против своего политического оппонента Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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