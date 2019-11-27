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РИА Новости

"Я как придурок": Данилко расплакался и покинул украинское телешоу

04:55 27.11.2019
38354
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о своей некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
"Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Потому что может быть появится какой-то наставник, который вам поможет. И я понимаю, что это проблема во мне. Может быть, вы поменяете как-то эту ситуацию, но я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать и я не готов это делать. Мне кажется, что мне лучше все-таки этот проект покинуть. Я ничего не могу сделать, извините", — сказал он.
После этого певец покинул студию.
Транслирующий это шоу телеканал СТБ не стал раскрывать зрителям, появится ли Данилко в следующем выпуске передачи, или его сменит новый тренер.
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Шоу-бизнесСитуация на УкраинеВерка Сердючка (Андрей Данилко)В мире
Популярные комментарии
Вот это новость!!! По своей значимости она должна быть размещена на титульной странице сайта новостей, в разделе Главное.
27 ноября, 06:14
vitalij.em Емец
34360009
спасибо за сердючку. видно что у человека депрессия, не думаю что это какой-то пиар ход. чел реально устал. от шоу бизнеса тоже нужно отдыхать.
27 ноября, 06:06
Игорь Кот
2511006
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