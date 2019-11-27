В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Экс-министр юстиции . Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в своем материале для издания Страна.ua изучила список "Небесной сотни" и нашла в нем людей, обстоятельства гибели которых вызвали у нее подозрения.

По словам Лукаш, она допускает, что собранная информация может не быть абсолютно достоверной из-за трудностей в ее получении. Политик также заявила, что не намерена "делать выводы" и призвала читателей сделать их самим.

"Небесная сотня" — сто с лишним человек, которые погибли на Майдане в феврале 2014 года, в основном, от пуль снайперов. Экс-министр проанализировала причины смерти активистов из списка и сформировала четыре группы.

В первую она включила людей с необъяснимыми причинами включения в "Небесную сотню". В частности, в этой части фигурируют мужчина, который умер от проблем с сердцем не на территории Площади независимости, а также женщина, скончавшаяся от аллергии после укола лидокаина.

Во вторую группу попали погибшие, не связанные с Майданом, в третью — погибшие от травм, а в четвертую — от огнестрельных ранений. Лукаш отметила, что четвертая группа самая большая, и в нее входят 69 человек. Кроме того, экс-министр добавила, что ответа на вопрос о том, кто был их убийцами, также нет.