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РИА Новости

В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти

04:21 27.11.2019 (обновлено: 08:44 27.11.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкГодовщина начала событий на киевском Майдане
Годовщина начала событий на киевском Майдане
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в своем материале для издания Страна.ua изучила список "Небесной сотни" и нашла в нем людей, обстоятельства гибели которых вызвали у нее подозрения.
По словам Лукаш, она допускает, что собранная информация может не быть абсолютно достоверной из-за трудностей в ее получении. Политик также заявила, что не намерена "делать выводы" и призвала читателей сделать их самим.
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"Небесная сотня" — сто с лишним человек, которые погибли на Майдане в феврале 2014 года, в основном, от пуль снайперов. Экс-министр проанализировала причины смерти активистов из списка и сформировала четыре группы.
В первую она включила людей с необъяснимыми причинами включения в "Небесную сотню". В частности, в этой части фигурируют мужчина, который умер от проблем с сердцем не на территории Площади независимости, а также женщина, скончавшаяся от аллергии после укола лидокаина.
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Во вторую группу попали погибшие, не связанные с Майданом, в третью — погибшие от травм, а в четвертую — от огнестрельных ранений. Лукаш отметила, что четвертая группа самая большая, и в нее входят 69 человек. Кроме того, экс-министр добавила, что ответа на вопрос о том, кто был их убийцами, также нет.
В феврале прошлого года РИА Новости опубликовало показания граждан Грузии, которые признались, что именно они расстреляли протестующих на площади независимости в Киеве. Снайперы рассказали, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от главы комитета Верховной рады Украины прошлого созыва по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.
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Ситуация на УкраинеСергей ПашинскийЕлена ЛукашЕвромайданВерховная Рада УкраиныГрузияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Проснулась утром и решила,надобно о себе напомнить.Что делать-"Небесную сотню" проверить надобно и сделать выводы,кто как упокоился.Они померли из-за вас,из-за таких как вы,а вы на их костях ещё один кипишь затеваете и ещё кто-то помрёт,а ведь кто-то и искренне майданил!Хотя в моём подсознании-"Майдан" это преступление,это группа лиц по предварительному сговору и данная группа ничего хорошего в массы не несёт.У них-подозрительные смерти,а у вас-подозрительная жизнь.....
27 ноября, 06:09
Evgeny Fugaev
1910006
Поди еще и в 3-4 группах процентов 80-90, погибшие и получившие травмы в ходе бандитских разборок на западе Украины и ходе ДТП по-пьяни........😢😢😢
27 ноября, 06:26
Alex Ander
1531000
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