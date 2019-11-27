Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Кокосовый сок, груши, лайм, сыр, помидоры и огурцы помогают организму быстрее всего справиться с похмельем. К такому выводу пришли ученые из Института химической технологии в Кокосовый сок, груши, лайм, сыр, помидоры и огурцы помогают организму быстрее всего справиться с похмельем. К такому выводу пришли ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи , пишет " Российская газета ".

Эксперты рассказали, что причиной похмелья является превращение этанола в ацетальдегид, который накапливается в организме. Для того чтобы разрушить и переварить его, необходимы такие вещества, как алкогольдегидрогеназа (АДГ) и альдегиддегидрогеназа (АЛДГ).

По словам исследователей, груша, кокос, лайм, сыр, помидоры, какао, финики, имбирь и огурцы повышают активность необходимых для борьбы с похмельем ферментов.