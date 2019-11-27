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РИА Новости

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

02:33 27.11.2019 (обновлено: 08:55 27.11.2019)
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Члены комитета отказались обнародовать соответствующие бумаги, однако пояснили, что их могут использовать в дальнейшем в процедуре импичмента.
Демократы начали процесс импичмента, заподозрив, что Трамп задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее начать расследование против его политического соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена и его сына.
Палату представителей контролируют демократы, что позволяет вынести импичмент на этом уровне, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство эту инициативу не поддерживает.
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
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