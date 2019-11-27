Путин в Петербурге откроет автотрассу и встретится с президентом УЕФА

Запуск трассы М-11 и осмотр строящихся судов

"В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава государства примет участие в открытии автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" и проведет совещание по вопросу "О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации", - сообщила пресс-служба Кремля.

Новая скоростная автодорога М-11 тянется на 669 километров от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Строительство дороги началось в 2011 году. Общая стоимость проекта составила 520 миллиардов рублей в ценах соответствующих лет, включая 148 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.

Изначально планировалось ввести дорогу в 2018 году к чемпионату мира по футболу, который проходил в России, однако строители не успевали сдать отчетные документы по части работ, а также столкнулись с археологическими находками в Ленинградской области, что еще на несколько месяцев задержало стройку.

По замыслу она должна стать частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай после завершения строительства подмосковной ЦКАД и скоростной дороги от Москвы до Казани.

Автодорога М-11 имеет категории 1А (автомагистраль) и местами 1Б (скоростная автодорога), имеет четыре полосы с увеличением до шести-десяти в непосредственной близости от Москвы и Петербурга. На М-11 расположены 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.

Стоимость поездки по всей трассе на легковой машине в будний день составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль. В выходные проезд стоит 2020 рублей, при использовании транспондера – 1494 рубля.

Новая трасса - дублер федеральной автодороги М-10 "Россия", пропускная способность которой исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе во внутриобластном сообщении, а М-10 будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Петербургом.

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщал, что предполагается увеличить интенсивность движения по М-11 до 20 тысяч машин в сутки в течение года после ее открытия.

В среду Путин также посетит завод "Адмиралтейские верфи", где осмотрит большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" и строящиеся суда – патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" и корабль "Виктор Черномырдин", а также примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".

Встреча с президентом УЕФА

В графике у Путина запланирована также двусторонняя встреча с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином.

Матчи ЕВРО-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Планируется, что Петербург примет четыре матча: три игры группового этапа и четвертьфинал. В 2021 году в Петербурге должен пройти финал Лиги чемпионов.

Во вторник на фоне заявлений комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России британское издание Telegraph предположило, что матчи чемпионата Европы вместо Петербурга может принять Стокгольм, а сборную России в качестве участника турнира может заменить команда Шотландии. Позже журналист Guardian Шон Ингл сообщил, что рекомендации комитета по соответствию WADA, по его информации, не касаются ЕВРО-2020.

Как заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Петербурге Алексей Сорокин, Россия продолжает готовиться к проведению игр чемпионата Европы, а правообладателем турнира является УЕФА, а не какая-либо другая организация. В пресс-службе УЕФА в свою очередь РИА Новости сообщили, что пока не комментируют возможность переноса финала Лиги чемпионов и матчей чемпионата Европы 2020 года из России.

Комитет по соответствию WADA в понедельник рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только "чистых" российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступления под своим флагом на крупных турнирах. WADA рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.

Переговоры с президентом Давосского форума

Путин в рамках визита в Петербург еще планирует встретиться с основателем и бессменным руководителем Всемирного экономического форума, профессором Женевского университета Клаусом Мартином Швабом.

Штаб-квартира организации находится в Женеве. Главным мероприятием форума являются ежегодные встречи, которые традиционно проводятся на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января - начале февраля.

В начале ноября 2018 года организаторы Давосского форума отказали в участии российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые попали под санкции США.

Позднее запрет был снят, но взамен организаторы выдвинули ряд ограничений, чтобы присутствие попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям".

Впоследствии оргкомитет указал Дерипаску, Вексельберга и Костина в списке участников форума.

В начале ноября глава Минэкономики России Максим Орешкин заявил журналистам, что у него нет информации о проблемах с участием российских бизнесменов во Всемирном экономическом форуме, который состоится 22-25 января 2020 года. Он также отметил, что "осадок всегда остается, но сейчас никакого негатива нет".

Открытие памятника Гранину и посещение клуба дзюдо

Путин в среду намерен также принять участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину. Инициатором установки монумента выступило Российское военно-историческое общество.

Первого января 2019 года знаменитому писателю-фронтовику исполнилось бы 100 лет - он скончался в Петербурге 4 июля 2017 года. Гранин - ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Петербурга, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Он автор романов "Иду на грозу", "Искатели", Зубр", "Блокадная книга" и других.

Путин говорил, что с Граниным его связывали очень добрые отношения и называл его "гражданином в самом высоком смысле этого слова" и гениальным писателем, чье творческое наследие нужно пропагандировать.

Указом президента 2019 год был объявлен Годом Гранина.

Памятник установят у дома 6 на Дальневосточном проспекте, рядом с библиотекой, которая носит имя писателя. Проект памятника был выбран по результатам международного открытого творческого конкурса, победителем стал проект Евгения Буркова. Скульптор изобразил Гранина сидящим в кресле, в окружении книг и журналов.

По случаю 50-летия секции самбо, которую в 1969 году возглавил бывший тренер Путина Анатолий Рахлин, глава государства также посетит клуб дзюдо "Турбостроитель", где пообщается с ветеранами клуба и спортсменами.

В среду в Петербурге проходит церемония прощания с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, которая скончалась в воскресенье на 84-м году жизни.