Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T00:43+0300
https://ria.ru/20191127/1561642349.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155655/17/1556551739_0:159:3072:1887_1036x0_80_0_0_15f8cfd2884b82cc29781bb911ec093c.jpg
РИА Новости

Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

00:43 27.11.2019
3273
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Медведчук объяснил, что депутаты "Оппозиционной платформы" предложили внести изменения в закон об особом статусе Донбасса, которые приблизят страну к мирному урегулированию конфликта, но их правки никто не рассматривает.
"У нас есть мирный план и концепция. Этот мирный план, он не просто написан, он согласовывался и в Донецке, и в Луганске, и в Москве, но его же читать не хотят, слушать его не хотят, а мы же должны идти к миру", - сказал Медведчук во вторник в интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, Zik и "Интер".
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Здание Министерства иностранных дел России
Вчера, 21:16
МИД надеется в Париже достичь прогресса в разведении сил на Украине
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Виктор Медведчу
00:39
Медведчук потребовал расследовать выплаты премий в "Нафтогазе"
28302201
Обсудить 6
Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Судоходство в Керченском проливе
Четыре страны обратились к России по поводу доступа к Азовскому морю
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Эксперт назвал "цирком" нежелание Украины закупать газ у России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Митинг в Киеве в честь годовщины событий на Майдане
Киев перед нормандским саммитом: готовьте дрова для Майдана
Виктор Медведчу
Медведчук потребовал расследовать выплаты премий в "Нафтогазе"
Логотип WADA
Россия была права. Чему учит призыв WADA наказать наш спорт
Владимир Жириновский
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Посетители на ярмарке вакансий
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Полицейский на улице Ролленстоун стрит в бриатнском Солсбери у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
Контрразведка Чехии обвинила Россию в "агрессивном" шпионаже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24Жителя Ижевска заподозрили в убийстве знакомого за оскорбление матери
09:22Вьетнам закупил крупную партию российских высокоточных винтовок Т-5000
09:21Туроператор держит под контролем ситуацию с ДТП в Доминикане
09:19Twitter готовит масштабную чистку учетных записей
09:18Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
Лента новостейМолния