Эксперт назвал "цирком" нежелание Украины закупать газ у России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал призыв партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины . Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал призыв партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко не допустить возобновления прямых закупок газа из России. Об этом сообщает RT

По мнению эксперта, торговля между Россией и Украиной по-прежнему остается. Он призвал не верить "сказкам" о том, что украинская сторона получает газ из Европы.

"Всем понятно, что они просто платят дань европейским компаниям за право называть российский газ европейским. За это должны почему-то в конечном итоге расплачиваться украинские потребители. Но если есть поставки других товаров, потому что Россия – все равно важнейший торговый партнер Украины, чем газ отличается от поставок других товаров?", – задался вопросом Дудчак.

Эксперт выразил надежду, что прямые поставки газа на Украину возобновятся, однако он не надеется на быстрое решение проблемы.

"Пока занозой во всем процессе стало руководство "Нафтогаза"... Тем не менее хочется надеяться, что европейским партнерам весь этот цирк порядком надоел и они смогут повлиять на Украину, невзирая на то, что, конечно, самое серьезное влияние на украинское руководство по-прежнему оказывают США", – добавил политолог.

Ранее партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.