Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T00:48+0300
https://ria.ru/20191127/1561642310.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156032/19/1560321997_104:429:2848:1972_1036x0_80_0_0_81b23566b8b081b7d7d3579042b64f22.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал "цирком" нежелание Украины закупать газ у России

00:48 27.11.2019
12733
© REUTERS / Gleb GaranichРабочие на подземном газохранилище на Украине
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
© REUTERS / Gleb Garanich
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал призыв партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко не допустить возобновления прямых закупок газа из России. Об этом сообщает RT.
По мнению эксперта, торговля между Россией и Украиной по-прежнему остается. Он призвал не верить "сказкам" о том, что украинская сторона получает газ из Европы.
"Всем понятно, что они просто платят дань европейским компаниям за право называть российский газ европейским. За это должны почему-то в конечном итоге расплачиваться украинские потребители. Но если есть поставки других товаров, потому что Россия – все равно важнейший торговый партнер Украины, чем газ отличается от поставок других товаров?", – задался вопросом Дудчак.
Эксперт выразил надежду, что прямые поставки газа на Украину возобновятся, однако он не надеется на быстрое решение проблемы.
"Пока занозой во всем процессе стало руководство "Нафтогаза"... Тем не менее хочется надеяться, что европейским партнерам весь этот цирк порядком надоел и они смогут повлиять на Украину, невзирая на то, что, конечно, самое серьезное влияние на украинское руководство по-прежнему оказывают США", – добавил политолог.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
25 ноября, 15:50
"Нафтогаз" готов рассмотреть оплату долга "Газпромом" поставками газа
Ранее партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к прямым продажам газа Украине, которая сейчас покупает его в Европе по реверсу и платит за него на 25 процентов больше.
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
19 ноября, 18:20
В "Нафтогазе" ответили на предложение России по скидке на газ
641300528
Обсудить 13
Александр ДудчакСитуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоНафтогаз УкраиныЕвропаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я вообще не понимаю политику Газпрома. Как мы заканчиваем рекордные объемы газа в европу, что они эти рекорды перепродавали шумерам? И как получается, что мы столько газа перекачали и сегодня ставится вопрос о не выполнении обязательств Газпромом? Наших менеджеров пора призвать к компенсации потерь Россией... Премьер ... Газпром... И все сидят, протирают штаны о кресло, распихивают доллары по карманам и ни за что, ни отвечают...
27 ноября, 02:38
Rog Guka
501014
Ещё больший "цирк" - это продавать газ тем, кто винит нас во всех "смертных грехах" и считает нас агрессором. Так к нам никогда не относились даже во времена СССР. Вот вам показатель "таланта" Путина, Лаврова... и прочих, прочих бывших коммунистов, которые быстро меняют политический окрас. Что и следовало ожидать от таких политических хамелеонов.
27 ноября, 06:48
ВпВсё помню! Дедушка
500024
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Владимир Жириновский
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
"Я как придурок": Данилко расплакался и покинул украинское телешоу
Судоходство в Керченском проливе
Четыре страны обратились к России по поводу доступа к Азовскому морю
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
Контрразведка Чехии обвинила Россию в "агрессивном" шпионаже
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Пьяный мужчина
Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
Лента новостейМолния