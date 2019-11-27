"Семейная тайна". Кто и почему слил раскольника Филарета

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. "Почетный патриарх" Филарет Денисенко больше не участвует в государственных мероприятиях, стоя рядом с президентом, и его "Киевский патриархат" ликвидируют по решению суда. А ведь еще год назад он был на пике могущества, сосредоточив в своих руках невиданную власть. Какие тайны отца украинского раскола хранит его бывшее окружение, почему он вдруг оказался никому не нужен на родине и чего ждать его соратникам и противникам в ближайшем будущем — в материале РИА Новости.

Первый стал последним

И протокол вроде тот же, и речи похожи — да только на панихиде в День памяти жертв голодомора в Киеве в этом ноябре впервые среди глав и представителей религиозных организаций Украины не было самого яркого и одиозного деятеля — Филарета Денисенко.

По данным СМИ, его не пригласили, потому что чиновники Минкультуры не хотели, чтобы он светился рядом с президентом Зеленским. Светские власти это мотивировали так: Денисенко "будет претендовать на совершение молитвы, что вызовет недовольство и неминуемо спровоцирует конфликт среди присутствующих иерархов".

Быть на первых ролях Филарет стремился всегда. Показателен устроенный в октябре прошлого года тогдашним президентом Петром Порошенко митинг "в поддержку создания единой и незалежной церкви". Глава государства убеждал население, что создание "новой церкви", которое он затеял шестью месяцами ранее, невозможно было бы без вмешательства властей. Об этом политик рассказывал где-то 15 минут, а после него на сцену на Софийской площади в Киеве вышел Филарет и принялся тянуть одеяло на себя.

"Мы долго шли к автокефалии. Мы 25 лет добивались этого, вся деятельность "Киевского патриархата" и ее предстоятеля была посвящена этому", — лидер раскольников вещал уже дольше главы государства.

© AFP 2019 / Genya Savilov Патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018 © AFP 2019 / Genya Savilov Патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018

Причем Филарет говорил о создании "новой церкви" как о своей личной заслуге и настолько уверенно, что почти никто не сомневался: он ее и возглавит. Однако на "объединительном соборе" 15 декабря 2018 года выбрали не его.

Главой сформированной на базе двух раскольнических структур "Православной церкви в Украине" (ПЦУ) стал воспитанник Денисенко — 39-летний Епифаний Думенко.

Позже Филарет заявил, что Порошенко вынудил его не выдвигать свою кандидатуру. Мол, за считанные минуты до начала "собора" он договорился с президентом, что фактически останется рулить украинскими раскольниками, а Епифаний Думенко — "для внешних связей".

"Письменно мы не подписывали, потому что я доверял. И президенту доверял, и Епифанию доверял. А они обманули.... Если бы я знал то, что происходит, я бы его кандидатуру не выдвигал бы. Я доверял ему, что он будет идти прямой дорогой, а не пойдет кривыми дорогами. Этого я не предполагал, потому что я доверял ему на 100 процентов. Если бы я за него не боролся на Соборе, он бы предстоятелем не был", — жаловался Филарет журналистам.

А все обернулось и вправду неожиданно. Едва возглавив ПЦУ, Думенко затеял подковерную борьбу со своим покровителем. Хотя Филарет по-прежнему контролировал все финансы раскольников.

В итоге в мае Денисенко во всеуслышание объявил, что возрождает ликвидированный им же 15 декабря прошлого года "Киевский патриархат". Именно на его базе — а речь идет не только о казне, но и о четырех тысячах приходов — и была создана "незалежная церковь". Тогда же Филарет бравировал тем, что Зеленский перед президентскими выборами публично поддержал именно его, а не Думенко, который полностью был на стороне экс-президента Порошенко.

Однако новой власти Филарет не нужен. Летом Министерство культуры Украины, в чьем ведении находятся религиозные организации, после долгих колебаний выбрало Думенко. Он добивался ликвидации "Киевского патриархата" и передачи всех его банковских счетов новосозданной ПЦУ. В итоге спор дошел до суда — и тот тоже выступил за молодого "митрополита".

"КГБ не помог"

"Еще летом стало ясно, что Филарета слили, хотя он полжизни боролся за поместную церковь. Но его время прошло. Что называется, "мавр сделал свое дело", — говорит корреспонденту РИА Новости один из служителей Харьковской епархии ПЦУ.

Вряд ли подобные рассуждения можно было бы представить во времена могущества Денисенко. Он ведь был влиятельной фигурой не только среди украинских раскольников — некогда и в Русской православной церкви занимал высокое положение.

Поступив в семинарию в 1946 году, Денисенко быстро сделал карьеру в системе церковного образования. В 1960 году 31-летний монах Филарет стал управляющим делами — то есть вторым человеком — Украинского экзархата. Спустя шесть лет он его возглавил, приобретя статус второго по значимости иерарха Русской церкви после Патриарха Московского и всея Руси.

Однако уже тогда его репутация среди верующих была неоднозначной: ходили разговоры, что карьерой он обязан сотрудничеству с КГБ. Годы спустя Филарет это подтвердил.

"Сотрудничество с КГБ — не грех... Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти", — заявил он украинским СМИ.

Однако мало кто из священников и прихожан вспоминал об этом вслух: все знали, что Денисенко отличался деспотичным характером.

"Впервые о жестокости и несправедливости патриаршего экзарха Украины я услышал от протодиакона киевского Владимирского собора Никиты Пасенко. Он рассказал мне о том, как все боятся и жестокого злопамятного Филарета, и его "сестру" — Евгению Петровну Родионову, проживающую в личной квартире Филарета на улице Пушкинской с тремя детьми, якобы взятыми из разных детских домов в России. Речь не только о простом духовенстве, но и об украинских архиереях, которые при встрече всегда целовали ей руку. Между собой архиереи называли Евгению Петровну "владычицей всея Украины", — объясняет РИА Новости митрополит Ионафан (Елецких), правящий архиерей Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви.

В 1989 году его назначили заместителем Филарета — викарным епископом Киевской епархии. И было совершенно ясно, что Денисенко метит на патриарший престол. В 1990-м, после смерти патриарха Пимена, синод РПЦ утвердил Филарета на посту местоблюстителя, то есть временного управляющего, до избрания нового предстоятеля.

Опыт предыдущих лет показывал, что эта должность практически гарантировала избрание патриархом. Однако на Поместном соборе 1990 года все получилось иначе.

"Накануне выборов 7 июня Филарет пошел к (председателю Верховного Совета СССР. — Прим. ред.) Анатолию Ивановичу Лукьянову и говорит, что есть договоренность с ЦК, что именно он будет патриархом. На что Лукьянов ответил: "Михаил Антонович (мирское имя Филарета. — Прим. ред.), теперь мы вам не можем помочь: как решит Собор, так и будет", — вспоминал митрополит Харьковский Никодим (Руснак), один из очевидцев.

После того как собор избрал патриархом митрополита Ленинградского Алексия, Денисенко принялся шантажировать архиереев, грозя отделиться всем Украинским экзархатом от Русской православной церкви. Архиерейский собор 1992 года убедил его не впадать в раскол, даровав Украинской православной церкви полную финансовую и административную независимость от Московского патриархата. Филарет согласился, на кресте и Евангелии поклявшись не допустить разделения в Церкви. Однако вернувшись в Киев, отрекся от клятвы.

"Для него люди — быдло"

"Из апологета советского строя он внезапно превратился в ярого украинского националиста, патриота. Хотя свободно так и не научился говорить на украинском языке, который когда-то обзывал "гибридом польского и жидовского", — отмечает митрополит Ионафан.

Филарет, по его словам, опасался потерять должность Киевского митрополита из-за того, что его семейная тайна вскроется. А это "лишение власти и огромных денег".

"На тот момент в казне УПЦ, по некоторым данным, было около трех миллиардов советских рублей. Выход Филарет нашел в уклонении в греховный раскол. Что он и сделал, нарушив свое архиерейское слово, данное священной полноте Архиерейского собора в Москве. В Киеве он признался во лжи, говоря, что "обвел всех в Москве вокруг пальца", — подчеркивает митрополит Ионафан.

Владыка Ионафан был в числе тех, кто отказался выполнить требования Филарета уйти в раскол, — вместе, в том числе, и с будущим предстоятелем канонической Украинской церкви владыкой Онуфрием. За это Денисенко отстранил их от управления епархиями.

Однако в мае 1992 года не желавшие раскола архиереи УПЦ, коих было подавляющее большинство, созвали собор и отстранили от управления Украинской церковью самого Филарета.

В ответ он создал "Киевский патриархат", заручившись поддержкой первого президента Украины Леонида Кравчука, который передал ему казну украинской компартии. При поддержке властей и националистов Денисенко силой отнял у канонической Церкви сотни храмов. С мнением верующих, в большинстве своем не поддержавших его раскольнических устремлений, он не считался.

"Еще когда Филарет был митрополитом Киевским, ему стало известно о моих попытках предать огласке его "семейную тайну". Он вызвал меня в кабинет и, воткнув в меня невидящий взгляд, лающим голосом бросил: "Вы проникли в такие сферы, в которых сгорите. Я вас с грязью смешаю, и вас не примет ни небо ни земля!" Совладав с собой, я ответил: "Владыко, не трогайте меня, за меня вас Бог накажет, и народ вас не поймет". А в ответ он медленно произнес: "Ну, Владыко, знаете, Бог — высоко, а народ — это быдло!" — вспоминает митрополит Ионафан.

В 1997 году на Архиерейском соборе РПЦ Филарета предали анафеме, то есть вовсе изгнали из Церкви.

"Матерый политик"

Однако почти целых 30 лет он не переставал быть лидером раскольников и идейным вдохновителем украинских националистов. "Киевский патриархат" активно пользовался их услугами для решения своих задач, в том числе и насильственного захвата храмов канонической УПЦ.

"Денисенко же — матерый кагэбэшник и поэтому активно сотрудничает с СБУ, которая, в свою очередь, курирует нацсилы. Особенно тесным сотрудничество было при Порошенко. Сейчас, с новым президентом, все стороны заняли выжидательную позицию", — сообщил корреспонденту РИА Новости источник в украинских националистических кругах.

© AP Photo / Zelenskiy's Press Service/Pool Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Патриархом Филаретом в Киеве © AP Photo / Zelenskiy's Press Service/Pool Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Патриархом Филаретом в Киеве

Однако в последнее время влияние Филарета, судя по всему, сильно ослабло. В начале ноября, когда Киевский окружной суд рассматривал вопрос о ликвидации "Киевского патриархата", Денисенко анонсировал массовые акции протеста своих сторонников. Митинг собрал меньше сотни человек — не было даже и самого "почетного патриарха".

"Возможно, украинские политики сделали бы выбор в пользу Филарета, а не Думенко. Но Епифаний — молодой и может править 20-30 лет. А 90-летний Денисенко, понятно, стоит на пороге вечности. И власти решили сделать таким образом: дедушка доживет "почетным патриархом ПЦУ", а "молодым у нас везде дорога". Однако Филарет продолжит бороться за власть — он же матерый политик, а не священнослужитель, хоть и рясу носит", — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Ростислав Ищенко.