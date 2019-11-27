В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Начало строительство последнего — датского — участка "Северного потока — 2" намечено на 28 ноября. Вашингтон намерен использовать последнюю возможность для остановки проекта: глава комитета сената по иностранным делам Джим Риш сообщил в конгрессе, что санкции против компаний, участвующих в прокладке труб, включили в закон о национальной обороне на 2020 год. Каковы шансы американцев все-таки добиться своего — в материале РИА Новости.

Окно закрыто

О том, что у Вашингтона есть лишь пара месяцев для остановки проекта, уже беспокоился сенатор-республиканец Тед Круз. Он говорил о двух возможных сценариях: либо воспользоваться законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", либо срочно ввести ограничительные меры в отношении компаний, занятых в строительстве. Выбрали второй вариант.

Риш признал: у США практически не осталось инструментов давления на "Северный поток — 2". "Большая часть трубопровода построена, и окно возможностей закрывается", — подчеркнул он.

Причем единства в конгрессе нет: палата представителей и сенат еще не достигли соглашения по законопроекту. Как отмечают эксперты, сохранение разногласий свидетельствует лишь о том, что лоббистские бюджеты осваиваются, хотя препятствовать проекту уже невозможно и никакие санкции не помешают его реализации.

"Газопровод давно прошел точку невозврата и будет достроен вне зависимости от решений американских законодателей. Санкции способны немного задержать проект, что уже не очень принципиально, но не остановить. С другой стороны, такие действия Вашингтона ухудшили бы отношения с Европой и даже, возможно, вызвали ответные меры, а это в итоге только усилило бы позиции российского газа на европейском рынке", — уверен заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Неприкрытый шантаж

Если санкции утвердят, компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", и России придется искать других партнеров, утверждает Риш. По сути, это откровенный шантаж как инвесторов, так и подрядчиков.

"Однако Риш упускает из виду, что среди инвесторов "Северного потока — 2" — не только "Газпром", но и такие энергетические гиганты, как OMV, Shell, Uniper, Engie и Wintershall, в стабильности которых заинтересован Европейский союз. Поэтому реакция на санкции будет жесткой, что сильно ударит по экономике США: для американских компаний европейский рынок стратегически важен, им есть что терять", — объяснил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Он указывает и на то, что даже военные возможности США остановить прокладку труб по дну Балтийского моря сильно ограничены. Целый флот туда точно не пошлют, торпедировать же суда — означает развязать настоящую войну в центре Европы.

"Так что, в конечном счете, помешать завершению строительства "Северного потока — 2" американцам точно не удастся. Даже если сдвинутся сроки финализации, особо на руку Вашингтону это не сыграет, а вот политические и экономические отношения с Европейским союзом будут испорчены", — подчеркивает Хазанов.

Готовность номер один

В октябре Дания разрешила строительные работы на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект также согласовали Германия, Швеция и Финляндия. Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа.

"Несмотря на противодействие США и ряда стран Европы, их позиция не является решающей для Евросоюза. Перевес тут явно на стороне бенефециаров проекта — России, Германии и ряда европейских стран", — отмечает Нарек Авакян, руководитель отдела инвестиций "БКС Брокер".

"Северный поток — 2" — это две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубы укладывают в территориальных водах или исключительных экономических зонах России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.