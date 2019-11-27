Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T08:14+0300
https://ria.ru/20191127/1561610235.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155620/17/1556201782_0:259:3076:1989_1036x0_80_0_0_6f1a452f4254e3704b683ae3738afc88.jpg
РИА Новости

Как новая трасса Москва — Санкт-Петербург изменит российскую экономику

08:00 27.11.2019 (обновлено: 08:14 27.11.2019)
496
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Московской области
Строительство трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Росавтодор полностью завершил строительство трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Эксперты уверены, что эта магистраль не только позволит увеличить скорость перемещения пассажиров и грузов между двумя столицами, но и даст импульс к развитию сразу нескольких отраслей, чрезвычайно важных для экономики.

Дешево и удобно

Еще до полного запуска в эксплуатацию трасса М-11 стала самой безопасной в России. По данным Объединенных систем сбора платы (ОССП), с января по сентябрь там зафиксировали всего 435 ДТП, причем далеко не всегда это были аварии: водители обращались за помощью при поломке автомобилей или если у них кончился бензин.
Во многом благодаря этому специалисты государственной компании "Автодор", курирующей проект, рассматривают возможность повышения максимально допустимой скорости движения по всей трассе до 130 километров в час весной следующего года. Пока так разгоняться разрешено только на участке в обход Вышнего Волочка. Значит, в ближайшей перспективе путешествие между двумя столицами станет еще короче, хотя уже сейчас среднее время пути не превышает 5,5 часа.
Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии
15 ноября, 08:00
Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Стоимость проезда по всей трассе — вполне бюджетная. Для легковых машин — 1820 рублей в будний день и 2020 в выходной. Тем, у кого установлен транспондер, — 1331 и 1494 рубля соответственно.

Разумеется, водителю нужно оплатить не только дорожный тариф, но и бензин. При среднем расходе восемь литров на 100 километров топливо обойдется примерно в 2400 рублей, значит, вся поездка в одну сторону в выходной — 3900 рублей. На двоих — 1950 , на четверых — 975.

Отметим, что открытие трассы скажется и на рынке каршеринга. Так, "Яндекс.Драйв" в конце октября запустил междугородние поездки между Москвой и Санкт-Петербургом по восемь тысяч рублей в среднем. Пока это тариф для категорий "Шаттл" и "Груз", но, возможно, в ближайшем будущем его распространят и на другие автомобили.

Одним камнем — всех птиц

Трассе М-11 предстоит стать настоящим полигоном для испытания и внедрения передовых технологий как в области IT, так и в сфере транспортных перевозок.
Весной 2020-го на одном из участков дороги начнется тестирование беспилотных автомобилей. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса России Григорий Волков, уточнив, что все техзадания для данного проекта уже подписаны.
Через два-три года планируется организовать движение беспилотных грузовиков — для них выделят отдельные полосы. Это снизит транспортные издержки на 15 процентов, а время доставки товаров из одной столицы в другую — на 38 процентов. Причем автоматизировать собираются и дорожно-уборочную технику.
В одном из цехов Горьковского автомобильного завода Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде
23 октября, 08:00
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
Разумеется, беспилотный транспорт требует внедрения технологий высокоскоростной связи, доступной на всем маршруте. Об этом тоже подумали: вдоль М-11 построят 100 сотовых вышек, которые обеспечат стабильный сигнал 4G. Сеть заработает уже в первом квартале следующего года.

Председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко уточнил, что в перспективе вдоль трассы будет создана одна из первых в стране сетей пятого поколения, которая увеличит точность позиционирования беспилотников до пяти-десяти сантиметров.

Еще одна немаловажная функция М-11 — популяризация газомоторного топлива (ГМТ). Летом председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков обсудил развитие рынка автогаза с Владимиром Путиным.
Топ-менеджер отметил, что ключевое преимущество ГМТ (его низкая стоимость в сравнении с бензином и дизелем) сталкивается с естественным препятствием — отсутствием развитой заправочной инфраструктуры.
При строительстве трассы Москва — Санкт-Петербург это учли: дополнительная газовая заправка скоро появится у поселка Ям-Ижора, а в следующем году в Окуловском районе откроется новая КриоАЗС "Газпрома" (для заправки транспорта на СПГ).
Мужчина оплачивает бензин. Архивное фото
4 июля, 08:00
"Тесла" по-нашему. Россиян избавят от непомерных трат на бензин
Возможности ГМТ осенью продемонстрировали участники автопробега "Газ в моторы — 2019", преодолевшие восемь тысяч километров по России, Германии, Австрии, Бельгии, Сербии, Болгарии, Турции и некоторым другим странам.
"Колонна газомоторной техники, совершавшей автопробег, проехала по трассе М-11 на участках Москва (МКАД, 15-й километр) — Тверь (147-й километр), Тверь (208-й километр) — Новгородская область (Окуловка, Крестцы, съезд на 444-м километре)", — рассказали РИА Новости в пресс-службе "Газпрома".
Примечательно, что в пробеге участвовали не только иностранные, но и отечественные автомобили: LADA Largus и Vesta CNG, автобус Volgabus "Марафон", а также два опытных образца — седельный тягач КамАЗ- 5490 NEO и самосвал "Урал-73945".
1200001
Обсудить 0
Дорогисжиженный природный газАвтоГазпромРосавтодорМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
В последний момент: CША могут остановить "Северный поток — 2"
Посетители фестиваля Ноябрьфест
От большого ума. Неожиданные качества, говорящие о высоком интеллекте
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
"Я как придурок": Данилко расплакался и покинул украинское телешоу
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Как корреспондент РИА Новости пыталась обмануть специалиста по лжи
Наука лжи: как обмануть полиграф
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Военные учения подразделений Восточного военного округа
"Их ненавидели и боялись": малоизвестные операции русских морпехов
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Посетители на ярмарке вакансий
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Президент США Дональд Трамп
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
07:44Голикова объяснила, почему владельцами маткапитала являются матери
Лента новостейМолния