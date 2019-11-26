Власти Ленобласти снизят плату за вывоз мусора для предприятий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для юридических лиц в Ленинградской области будут снижены с 1 декабря текущего года на 25%-60%, об этом в ходе видеоконференции с руководителями муниципальных районов заявил губернатор области . Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для юридических лиц в Ленинградской области будут снижены с 1 декабря текущего года на 25%-60%, об этом в ходе видеоконференции с руководителями муниципальных районов заявил губернатор области Александр Дрозденко

По его словам, в процессе перехода на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами в пилотных районах Ленинградской области региональные власти отметили, что нормативы, установленные для коммерческих предприятий, не соответствуют фактическим объемам.

"Чтобы не допустить избыточной нагрузки на бизнес, было принято решение о проведении перерасчета нормативов", – сказал Александр Дрозденко.

В соответствии с поручением главы региона, областным Центром по организации деятельности по обращению с отходами были проведены дополнительные замеры объемов накопления мусора предприятиями в летне-осенний период. Юридические лица были разбиты на группы, для каждой установлены расчетная единица и определен норматив накопления.

Как пояснили в Управлении Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, для большого круга организаций норматив стал существенно ниже. Так, например, для промтоварных магазинов и аптек норматив уменьшен на 60%, для предприятий общественного питания на 52%, для автозаправочных станций – на 25%.