Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2019-11-27T10:37+0300
https://ria.ru/20191126/1561648802.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151043/58/1510435847_0:337:3014:2032_1036x0_80_0_0_b2e3d4ef549861b7c906610f4ea3a17b.jpg
РИА Новости

Власти Ленобласти снизят плату за вывоз мусора для предприятий

10:35 26.11.2019 (обновлено: 10:37 27.11.2019)
5
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для юридических лиц в Ленинградской области будут снижены с 1 декабря текущего года на 25%-60%, об этом в ходе видеоконференции с руководителями муниципальных районов заявил губернатор области Александр Дрозденко.
По его словам, в процессе перехода на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами в пилотных районах Ленинградской области региональные власти отметили, что нормативы, установленные для коммерческих предприятий, не соответствуют фактическим объемам.
"Чтобы не допустить избыточной нагрузки на бизнес, было принято решение о проведении перерасчета нормативов", – сказал Александр Дрозденко.
В соответствии с поручением главы региона, областным Центром по организации деятельности по обращению с отходами были проведены дополнительные замеры объемов накопления мусора предприятиями в летне-осенний период. Юридические лица были разбиты на группы, для каждой установлены расчетная единица и определен норматив накопления.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Вчера, 18:06Ленинградская область
Власти Ленобласти выделили 39,5 млн руб субсидий частным детсадам
Как пояснили в Управлении Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, для большого круга организаций норматив стал существенно ниже. Так, например, для промтоварных магазинов и аптек норматив уменьшен на 60%, для предприятий общественного питания на 52%, для автозаправочных станций – на 25%.
"В настоящее время соответствующий приказ проходит антикоррупционную экспертизу",- пояснили в свою очередь в обладминистрации.
000000
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
Рекомендуем
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Власти Чувашии выделили 1,5 млрд рублей на благоустройство дворов
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Власти Ленобласти выделили 39,5 млн руб субсидий частным детсадам
Сердечный пульс на экране медицинского оборудования во время операции
Для больниц Волгоградской области закупили более 600 единиц медтехники
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера
Парламент Татарстана принял бюджет на 2020 год
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Контролировать бюджеты муниципалитетов Камчатки сможет краевая КСП
Губернатор Кировской области Игорь Васильев
Кировский губернатор проконтролирует ситуацию с затопленными мостами
Города России. Иваново
В Иванове открыли памятник изобретателю ранцевого парашюта
Председатель Законодательного собрания Валерия Раенко
Камчатские депутаты утвердили бездефицитный бюджет на 2020 год
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Липецкий бассейн признали одним из лучших в России
Краснодарский край
Кубань вошла в тройку лидеров по объему ввода жилья
Участники общественно-патриотической акции, посвященной Дню памяти и скорби
Партия пенсионеров: старшему поколению важна передача идей патриотизма
ОНФ выявил нарушения в рекультивации мусорного полигона Кулаковский
Тульская область к 2020 г автоматизирует контроль за обращением с ТКО
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
В МЧС не подтвердили сообщения о пожаре в торговом центре в Москве
Омск
В Омской области десять детских больниц и поликлиник станут комфортнее
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Воронежская область вложит в экономику еще более 24 миллиардов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57В Минобороны Германии извинились за публикацию фото формы вермахта
15:52МИД: США пытаются сделать Латинскую Америку более управляемой
15:49В Ливане более 50 военных пострадали во время беспорядков
15:44ФРГ выступила против политики "максимального давления" США на Иран
15:40В Тегеране заработал мобильный интернет
15:29МИД заявил о провале "блицкрига" США против правительства Мадуро
15:29Глава Минтранса поделился впечатлениями о поездке по новой трассе М-11
15:27Путин посетил пункт взимания платы на трассе М-11
15:25Жителя КБР будут судить за подготовку теракта
15:20Ливанская армия задержала 16 участников беспорядков в разных городах
15:17В Уфе выясняют причины появления окровавленной "Оки" в одном из дворов
15:16Титов заявил, что в "лондонский список" вошли более 50 бизнесменов
15:15Путин обсудит союзническое взаимодействие с коллегами по ОДКБ
15:14В Мьянме при взрыве мины погиб турист
15:11Президент Чили не примет участие в климатическом саммите COP25
15:10Врач рассказала, кому вредно пить чай
15:10Ученые узнали, почему иммунотерапия рака не всегда эффективна
15:07В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси
15:05Мурманские полицейские "раскрыли" преступление, инсценировав рыбалку
15:04На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и "Газель"
Лента новостейМолния