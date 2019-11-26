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РИА Новости

Россия готова оказать помощь в розыске похищенных в Дрездене сокровищ

23:27 26.11.2019
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© AP Photo / DPA/Sebastian KahnertПолицейские у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
Полицейские у дворца Зеленый свод в Дрездене
© AP Photo / DPA/Sebastian Kahnert
Полицейские у дворца "Зеленый свод" в Дрездене
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Россия готова при необходимости оказать помощь Германии в розыске похищенных в Дрездене сокровищ, заявил журналистам советник президента РФ по вопросам культуры, председатель Совета по русскому языку при президенте РФ Владимир Толстой.
"Будем надеяться, что в данном случае вещи будут найдены. Если германской стороне это как-то будет в помощь, то я абсолютно уверен, что коллеги из России готовы принять в этом участие", - заявил Толстой, отвечая на вопрос РИА Новости.
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"Люди, связанные с музеями, любую такую историю в любой точке мира воспринимают как личную трагедию. Любая утрата наследия, будь то Нотр-Дам де Пари или кража в германском музее, это огромная трагедия для мировой культуры", - добавил советник президента.
Кража в сокровищнице "Зеленый свод" в Дрездене произошла в понедельник рано утром. Несмотря на то, что полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут после получения сигнала с пульта дежурных в музее, которые увидели преступников через камеру наблюдения, задержать никого не удалось. В настоящее время в Дрездене работает специальная комиссия, которая расследует данное дело.
По информации дирекции "Зеленого свода", преступники похитили часть украшений из трех драгоценных гарнитуров, состоявших из бриллиантовых и жемчужных изделий. Ввиду исторического и культурного значения похищенного, коллекции нанесен неисчислимый ущерб, заявили в сокровищнице.
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КультураВладимир ТолстойГерманияДрезденРоссияВ мире
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