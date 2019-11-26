Россия готова оказать помощь в розыске похищенных в Дрездене сокровищ

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Россия готова при необходимости оказать помощь Германии в розыске похищенных в Дрездене сокровищ, заявил журналистам советник президента РФ по вопросам культуры, председатель Совета по русскому языку при президенте РФ Владимир Толстой

"Будем надеяться, что в данном случае вещи будут найдены. Если германской стороне это как-то будет в помощь, то я абсолютно уверен, что коллеги из России готовы принять в этом участие", - заявил Толстой, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Люди, связанные с музеями, любую такую историю в любой точке мира воспринимают как личную трагедию. Любая утрата наследия, будь то Нотр-Дам де Пари или кража в германском музее, это огромная трагедия для мировой культуры", - добавил советник президента.

Кража в сокровищнице "Зеленый свод" в Дрездене произошла в понедельник рано утром. Несмотря на то, что полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут после получения сигнала с пульта дежурных в музее, которые увидели преступников через камеру наблюдения, задержать никого не удалось. В настоящее время в Дрездене работает специальная комиссия, которая расследует данное дело.