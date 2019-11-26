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РИА Новости

Эстония пообещала Украине помощь в создании территориальной обороны

22:32 26.11.2019 (обновлено: 22:33 26.11.2019)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные
Украинские военные
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные. Архивное фото
ТАЛЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Министры обороны Эстонии и Украины Юри Луйк и Андрей Загороднюк во вторник обсудили сотрудничество по поддержке украинской обороноспособности и созданию территориальной обороны, сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства.
Луйк и Загороднюк на встрече в Таллине подписали декларацию, в которой Эстония предлагает Украине поделиться своим опытом в создании территориальной обороны на основе добровольческих формирований.
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"Практическая помощь Эстонии в развитии оборонного потенциала Украины продолжается и охватывает ряд областей, включая обмен опытом в области военной медицины, реабилитации получивших ранения военнослужащих и укрепления киберзащиты. Сегодня мы также подписали декларацию о намерениях, чтобы поделиться опытом Эстонии в области создания территориальной обороны и привлечения к ней добровольцев", - приводит слова эстонского министра пресс-служба.
По слова Луйка, эстонские специалисты, опираясь на опыт входящего в структуру минобороны военизированного ополчения Кайтселиит, помогут Украине разработать современную концепцию территориальной обороны. В дополнение к двусторонним действиям Эстония будет продолжать поддерживать Киев в формате сотрудничества между НАТО и Украиной.
Министр обороны Андрей Загороднюк входит в состав делегации, сопровождающей президента Украины Владимира Зеленского во время его однодневного официального визита в Таллин.
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Андрей ЗагороднюкСитуация на УкраинеЮри ЛуйкНАТОВладимир ЗеленскийЭстонияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А какая у Эстонии численность армии? Оружие на душу у каждого?
26 ноября, 22:33
Оксана Щекарева
460100
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