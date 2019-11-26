Эстония пообещала Украине помощь в создании территориальной обороны

ТАЛЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Министры обороны Эстонии и Украины Министры обороны Эстонии и Украины Юри Луйк Андрей Загороднюк во вторник обсудили сотрудничество по поддержке украинской обороноспособности и созданию территориальной обороны, сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства.

Луйк и Загороднюк на встрече в Таллине подписали декларацию, в которой Эстония предлагает Украине поделиться своим опытом в создании территориальной обороны на основе добровольческих формирований.

"Практическая помощь Эстонии в развитии оборонного потенциала Украины продолжается и охватывает ряд областей, включая обмен опытом в области военной медицины, реабилитации получивших ранения военнослужащих и укрепления киберзащиты. Сегодня мы также подписали декларацию о намерениях, чтобы поделиться опытом Эстонии в области создания территориальной обороны и привлечения к ней добровольцев", - приводит слова эстонского министра пресс-служба.

По слова Луйка, эстонские специалисты, опираясь на опыт входящего в структуру минобороны военизированного ополчения Кайтселиит, помогут Украине разработать современную концепцию территориальной обороны. В дополнение к двусторонним действиям Эстония будет продолжать поддерживать Киев в формате сотрудничества между НАТО и Украиной.