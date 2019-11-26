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РИА Новости

Дурова вызвали в американский суд по делу против Telegram

22:29 26.11.2019 (обновлено: 22:33 26.11.2019)
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© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Основатель Telegram Павел Дуров выступит в январе в суде США с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram, говорится в распоряжении суда.
Заседание, на котором будут заслушаны показания Дурова, состоится 7 или 8 января.
Соучредители Stealthy Inc. во время конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско, Калифорния. 5 сентября 2018
7 сентября 2018, 15:36
В США представили конкурента Telegram
Ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.
Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг". Компания обвиняет регулятора в том, что он произвольно трактует закон. Telegram заявил также, что не подавал никаких заявлений о регистрации кибервалюты, потому что это не требовалось по закону.
Суд в октябре отложил разбирательство по иску до февраля. При этом суд оставил в силе временный запрет на запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON, чего и добивался американский биржевой регулятор.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
21 ноября, 05:06
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
651551151235
Обсудить 18
TelegramTelegram (приложение)Павел ДуровСШАВ мире
Популярные комментарии
Посыл Дурову. Что в бирюльки с американской предвзятой судебной системой законов играть не получится.. :)
26 ноября, 23:10
БНБрутал Натурал
4941005
Вы смысл не поняли... :)) У Дурова Родина там, где сыто, и попка в тепле. А Родине не понравилось, что кто-то зарится на ее доллар своим каким-то виртуальным граммом! :))
26 ноября, 23:48
БНБрутал Натурал
4050004
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