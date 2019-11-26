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РИА Новости

Казань признали лучшим городом России по качеству жизни населения

22:25 26.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль
Казанский кремль
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Казанский кремль. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Мэр Казани Ильсур Метшин во вторник получил премию Финансового университета при правительстве РФ – Казань признана лучшим городом России по качеству жизни населения, сообщает мэрия города.
"Премию Финансового университета при правительстве РФ вручили сегодня в Москве на VI международном форуме "Рост или рецессия: к чему готовиться?" мэру Казани Ильсуру Метшину. Глава города получил диплом и статуэтку из рук ректора вуза Михаила Эскиндарова. Наряду со столицей Татарстана в разных номинациях отмечены такие города, как Краснодар, Иркутск, Грозный и Вологда", - говорится в сообщении.
Среди городов Поволжья у Казани, как отмечается, наиболее высокие результаты по следующим показателям: доля тех, кто полностью или в основном доволен состоянием своего дома (68%), работой жилищно-коммунальных служб (57%), а также тем, что город удобен для жизни (87%). Всего учитывался 31 критерий, по всем этим показателям Казань оказалась в числе лидеров, что позволило столице Татарстана в этом году победить в основной номинации премии. По результатам исследования городом с наиболее эффективной системой управления стал Грозный, самым благоустроенным городом России – Краснодар. Награду за значительный рывок в повышении качества жизни населения по сравнению с прошлогодними показателями получила Вологда, а за повышение качества жизни населения, развитие культуры и образования – Иркутск.
"Безусловно, приятно и почетно получать награду такого уровня по решению авторитетной комиссии. Я считаю, что многое определяют инфраструктурные проекты, которые реализуются в городе… Инфраструктурные решения кардинально меняют жизнь городов. Вместе с тем, меняются и люди – они начинают верить в себя и в завтрашний день", – сказал мэр Казани на церемонии вручения премии.
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Метшин подчеркнул, что нынешние достижения Казани – это итог командной работы, когда все – и представители федерального правительства, и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, и действующий глава республики Рустам Минниханов, и все жители Казани – совместно шли к общей цели.
Премия Финансового университета в области качества жизни учреждена в 2016 году для поощрения финансовых и иных организаций к повышению качества услуг, предоставляемых потребителям, а также администраций городов к улучшению качества жизни населения. Победителей в 2019 году определили в результате телефонных социологических опросов, которые проводились с весны до осени в 78 городах страны с численностью населения более 250 тысяч человек. В каждом населенном пункте было опрошено не менее 600 человек. В число тем исследования вошли качество медицинского обслуживания, состояния дорог и дорожного хозяйства, культуры и образования, жилищно-коммунального хозяйства, оценка работы городских властей и миграционные настроения – готовность уехать из своего города в поисках лучшей жизни.
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