Число жертв землетрясения в Албании возросло до 20 человек

БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Число жертв разрушительного землетрясения в Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 20 человек, сообщило издание Albanian Daily News со ссылкой на минобороны.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник неподалеку от столицы Албании Тираны. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической. Согласно последним данным, пропавшими без вести в остаются полтора десятка человек.

"Сильное землетрясение привело во вторник к гибели 20 человек, подтвердило министерство обороны. Тем временем 42 человека спасены из-под развалин, спасательная операция продолжается в Дурресе и городе Тумане", - сообщило издание.

Влиятельный албанский канал Top сhannel указывает на неофициальную цифру в 21 погибшего.

По словам албанского премьера Эди Рамы, спасатели из Италии, Греции, Франции, Турции, Сербии, Черногории и самопровозглашенного Косово примут участие в поисках на земле.

Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.