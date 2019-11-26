Пензенский губернатор предложил ужесточить меры борьбы со снюсом

ПЕНЗА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во вторник предложил разработать законопроект об ужесточении борьбы с распространением сосательного табака (снюса) в России и направить его в Госдуму в качестве законодательной инициативы, сообщила пресс-служба правительства региона.

Снюс - один из видов некурительного бездымного табака, главным компонентом которого является никотин. В одной порции снюса его содержится примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете. Продажа вещества запрещена в странах ЕС (кроме Швеции) и с 2016 года в России. За нарушение запрета в РФ введен административный штраф для граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 7 тысяч до 12 тысяч, для юрлиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.

"Губернатор... поручил в течение ближайших десяти дней организовать рабочее совещание с представителями торговых сетей, продающих снюсы, указав на необходимость защиты подростков от употребления психоактивного вещества, наносящего серьезный вред здоровью. Одновременно рекомендовал региональным парламентариям выйти с законодательной инициативой об ужесточении законодательства относительно распространения снюсов в РФ", - говорится в сообщении.

Белозерцев во вторник на встрече с членами координационного совета по реализации молодежной политики в Пензенской области призвал активнее информировать общество о вреде жевательного синтетического никотина.

"Сегодня имеют место и опасные проявления. Подрастающим поколениям навязываются угрожающие здоровью субкультуры. Только решили вопрос с алкогольными энергетиками, а в молодежную среду под видом безопасных курительных смесей вошли спайсы. Почти разобрались с этим - появились так называемые снюсы - жевательный синтетический никотин", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.

Губернатор также отметил, что важно создавать в области условия для самореализации молодежи, успешного освоения профессий, позитивной общественной деятельности, раскрытия творческого потенциала и многочисленных талантов подрастающего поколения.