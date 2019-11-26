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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о требованиях к распродажам

20:55 26.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутат Олег Лебедев (КПРФ) внес в Госдуму законопроект об установлении требований к распродажам товаров по сниженным ценам, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ дополняет закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" понятием "распродажа товаров" и устанавливает требования к ее проведению. Под распродажей понимается реализация товаров по сниженным ценам, сопровождаемая информированием потребителей о снижении цены на товар, либо предоставлении скидки на цену такого товара, в том числе на специальных условиях.
При проведении распродажи торговцы в наглядной и доступной форме должны довести до потребителей информацию о наименовании и количестве распродаваемого товара, точных сроках и причинах распродажи, размере скидки и специальных условиях ее предоставления, об исходной и итоговой цене на товар. При этом запрещается размещать в торговом объекте информацию, способную ввести потребителей в заблуждение относительно реализации товара по сниженным ценам.
Одновременно закон "О защите прав потребителей" дополняется нормой, предоставляющей потребителю право требовать у продавца информацию о средних за шесть месяцев ценах на товар, предшествующих дате начала распродажи. "Закрепление данной нормы предоставит потребителю возможность самостоятельно, а главное, до момента совершения покупки, предупредить злоупотребление правом самостоятельного определения цен на продаваемые товары со стороны хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность", - поясняет Лебедев.
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Он обращает внимание, что в настоящее время информирование потребителей о снижении цен на товары (предоставление скидок, проведение акций и т.п.) является одним из наиболее распространенных способов стимулирования продажи товаров народного потребления. При этом в России правовые основы и законодательные требования к проведению распродажи товаров не установлены, отмечает депутат.
"Сложившаяся правовая неопределенность допускает злоупотребления и широко используется недобросовестными хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, для увеличения продаж и получения дополнительной выручки посредством введения потребителей в заблуждение относительно получаемой ими выгоды от покупки товара", - считает Лебедев. Законопроект, по его мнению, позволит снизить количество покупок, совершенных гражданами "в состоянии заблуждения относительно получаемой при покупке выгоды".
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