СМИ: число жертв землетрясения в Албании возросло до 18 человек

БЕЛГРАД, 26 ноя – РИА Новости. Число жертв разрушительного землетрясения в Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 18, сообщил портал издания Albanian Daily News

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник неподалеку от столицы Албании Тираны . По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической. Согласно последним данным, пропавшими без вести в городе Дуррес в Албании остаются полтора десятка человек.

"Как минимум 18 человек погибли, еще больше пропало без вести и более 600 пострадали при сильнейшем землетрясении утром во вторник", - сообщило издание.

Влиятельный албанский канал Top channel указывает на неофициальную цифру в 20 погибших, ссылаясь на данные своих журналистов с мест обрушения зданий. Власти продолжают поиск пропавших под развалинами.

По данным албанского премьера Эди Рамы, число людей, спасенных из-под завалов, достигло 28 человек. Он сообщил, что спасатели из Италии, Греции, Франции, Турции, Сербии, Черногории и самопровозглашенного Косово примут участие в поисках на земле.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.