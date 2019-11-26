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РИА Новости

В Москве задержали мужчин, напавших с ножом на прохожего

20:13 26.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Как ранее сообщалось, во вторник в 15.30 в полицию поступило сообщение, что неизвестные ранили ножом мужчину на улице и скрылись на "Ладе Приоре". Источник в правоохранительных органах уточнял, что нападавшие "были глухонемые".
"В ходе "Перехвата" сотрудники ДПС остановили автомобиль. Четверо мужчин, находившихся в его салоне, задержаны и доставлены в ОМВД для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший был направлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
В настоящее время устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ГУ МВД России по г. МосквеМоскваПроисшествия
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