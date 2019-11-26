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РИА Новости

В Москве трое злоумышленников напали с ножом на прохожего

17:35 26.11.2019 (обновлено: 17:36 26.11.2019)
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© Fotolia / gebphotographyПреступление
Преступление
© Fotolia / gebphotography
Преступление. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Полиция ввела в Москве план "Перехват", чтобы задержать злоумышленников, порезавших прохожего и скрывшихся на автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сегодня в 15.33 на номер "02" поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине на улице Шоссейная 1/2", - сказал собеседник агентства.
Задержание
Вчера, 12:05
В Челябинской области мужчина напал с ножом на полицейских
По предварительной информации, несколько человек напали на прохожего и ударили его ножом. После чего скрылись на автомобиле "Лада Приора". Полицейские ввели план "Перехват" для задержания злоумышленников.
Как сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, заявитель указал, что нападавшие были глухонемыми, при этом не уточнив, почему тот решил, что они глухонемые. В полиции данную информацию официально не подтверждают.
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МВД РФМоскваПроисшествия
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