В Москве трое злоумышленников напали с ножом на прохожего

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Полиция ввела в Полиция ввела в Москве план "Перехват", чтобы задержать злоумышленников, порезавших прохожего и скрывшихся на автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД

"Сегодня в 15.33 на номер "02" поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине на улице Шоссейная 1/2", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, несколько человек напали на прохожего и ударили его ножом. После чего скрылись на автомобиле "Лада Приора". Полицейские ввели план "Перехват" для задержания злоумышленников.