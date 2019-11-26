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РИА Новости

В ЛНР прошла презентация фотоальбома "Война глазами детей Донбасса"

20:06 26.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц в Луганске. Архивное фото
Вид на одну из улиц в Луганске. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Презентация книги-альбома фотографий "Война глазами детей Донбасса" прошла во вторник в самопровозглашенной Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.
"Альбом был создан на основе работ журналистов из Луганской и Донецкой народных республик, а также иностранных фотокорреспондентов запечатлевших то, в каких условиях жили, а местами и до сих пор живут дети Донбасса, к каким последствиям в жизни детей привела эта братоубийственная война. Жизнь многих этих детей была оборвана", - сказал на презентации официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили РИА Новости, что альбом выпущен при поддержке оборонного ведомства республики и министерства иностранных дел ЛНР.
"Основная цель фотоальбома – донести до всего мирового сообщества требования содействовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и принудить Украину выполнять минские соглашения. Произведено это посредством демонстрации всех тех ужасов, которые приходится переживать детям Донбасса в результате украинской агрессии, поскольку именно дети являются заложниками ситуации, созданной преступной киевской властью", - подчеркнул Осадчий.
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Официальный представитель Народной милиции ЛНР добавил, что альбом составлен на двух языках – русском и английском.
Тираж составил 500 экземпляров, часть из них подарили представителям международных гуманитарных организаций, общественным деятелям и журналистам. Кроме того, экземпляр альбома вручен главе ЛНР Леониду Пасечнику.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраинаВ мире
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