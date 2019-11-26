В ЛНР прошла презентация фотоальбома "Война глазами детей Донбасса"

"Альбом был создан на основе работ журналистов из Луганской и Донецкой народных республик, а также иностранных фотокорреспондентов запечатлевших то, в каких условиях жили, а местами и до сих пор живут дети Донбасса, к каким последствиям в жизни детей привела эта братоубийственная война. Жизнь многих этих детей была оборвана", - сказал на презентации официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.