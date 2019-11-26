В ЛНР прошла презентация фотоальбома "Война глазами детей Донбасса"

ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Презентация книги-альбома фотографий "Война глазами детей Донбасса" прошла во вторник в самопровозглашенной Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.
"Альбом был создан на основе работ журналистов из Луганской и Донецкой народных республик, а также иностранных фотокорреспондентов запечатлевших то, в каких условиях жили, а местами и до сих пор живут дети Донбасса, к каким последствиям в жизни детей привела эта братоубийственная война. Жизнь многих этих детей была оборвана", - сказал на презентации официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В пресс-службе Народной милиции ЛНР уточнили РИА Новости, что альбом выпущен при поддержке оборонного ведомства республики и министерства иностранных дел ЛНР.
"Основная цель фотоальбома – донести до всего мирового сообщества требования содействовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и принудить Украину выполнять минские соглашения. Произведено это посредством демонстрации всех тех ужасов, которые приходится переживать детям Донбасса в результате украинской агрессии, поскольку именно дети являются заложниками ситуации, созданной преступной киевской властью", - подчеркнул Осадчий.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР добавил, что альбом составлен на двух языках – русском и английском.
Тираж составил 500 экземпляров, часть из них подарили представителям международных гуманитарных организаций, общественным деятелям и журналистам. Кроме того, экземпляр альбома вручен главе ЛНР Леониду Пасечнику.