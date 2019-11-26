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РИА Новости

Трамп призвал Болтона, Помпео и Перри дать показания по импичменту

19:58 26.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы показания конгрессу в рамках дела об импичменте дали не только те, кого вызывают инициировавшие это демократы, но и госсекретарь Майк Помпео, министр энергетики Рик Перри, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни и другие.
"Вашингтонские волки и СМИ фейковых новостей слишком много домысливают о людях, которых суды принудили давать показания в конгрессе… Я хотел бы, чтобы и другие дали показания", - написал президент во вторник в своем Twitter.
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Трамп упоминает экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона.
"Он патриот и может знать, что я придержал деньги для Украины, потому что она считается коррумпированной страной, и я хотел знать, почему близлежащие европейские страны не давали деньги наряду с нами", - написал Трамп.
"Точно так же я был бы рад, если бы Майк Помпео, Рик Перри, Мик Малвейни и многие другие дали показания по поводу этого обмана с выдуманным импичментом", - добавил президент США.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Адам Шифф возглавляет ведущий расследование комитет палаты представителей по разведке. Расследование началось с жалобы анонимного сотрудника ЦРУ, слушавшего разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеАдам ШиффМайк ПомпеоДжон БолтонРик ПерриДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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