КЧР намерена войти в число субъектов с продолжительностью жизни 80+

"Сейчас продолжительность жизни в Карачаево-Черкесии составляет 76,1 года - это пятое место в стране. Также мы в лидерах по рождаемости. Это очень важные показатели, и чтобы их сохранить и улучшить, нужно очень много сделать и в плане социальной поддержки семей, и в плане развития реального сектора экономики, повышения доходов граждан", - сказал Темрезов, выступая на совещании, посвященном промежуточным итогам реализации национального проекта "Демография" в Северо-Кавказском федеральном округе.