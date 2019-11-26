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Сегодня у нас, в Карачаево-Черкесии, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации @mintrudrf Максим Топилин собрал своих коллег из всех субъектов Северо-Кавказского округа, чтобы детально обсудить промежуточные итоги реализации приоритетного национального проекта «Демография». Минтруд России стал первым федеральным министерством, с которым мы в Москве еще на этапе подготовки к реализации нацпроектов прорабатывали каждую позицию. Безусловно, важной зоной нашей ответственности является выполнение обязательств, предусмотренных нацпроектом «Демография», а также реализация комплекса мер по повышению благосостояния наших граждан. Средняя продолжительность жизни в Карачаево-Черкесии составляет 76,1 года - это пятое место в стране. Также мы в лидерах по рождаемости. Это очень важные показатели, и чтобы их сохранить и улучшить, нужно очень много сделать и в плане социальной поддержки семей, и в плане развития реального сектора экономики, повышения доходов граждан. Благодарен Максиму Анатольевичу за глубокое знание специфики и ситуации в регионе, за готовность оказать поддержку и понимание общих задач. #россия #минтрудрф #нацпроекты #демография #кчр #кчр09
КЧР намерена войти в число субъектов с продолжительностью жизни 80+
19:50 26.11.2019 (обновлено: 19:56 26.11.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 26 ноя - РИА Новости. Карачаево-Черкесия намерена войти в число регионов продолжительностью жизни 80 плюс, написал глава КЧР Рашид Темрезов в своем аккаунте в Инстаграм.
"Сейчас продолжительность жизни в Карачаево-Черкесии составляет 76,1 года - это пятое место в стране. Также мы в лидерах по рождаемости. Это очень важные показатели, и чтобы их сохранить и улучшить, нужно очень много сделать и в плане социальной поддержки семей, и в плане развития реального сектора экономики, повышения доходов граждан", - сказал Темрезов, выступая на совещании, посвященном промежуточным итогам реализации национального проекта "Демография" в Северо-Кавказском федеральном округе.
Глава КЧР также отметил, что одна из главных задач в регионе – повышение доходов граждан.
В КЧР реализуются пять региональных проектов в рамках национального проекта "Демография" - "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение", "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования", "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек".