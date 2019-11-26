Шнуров поспорил с Васильевой о запросе общества на образованных людей

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Музыкант Музыкант Сергей Шнуров , который входит в общественный совет при комитете Госдумы по культуре, обеспокоен тем, что в российском обществе нет запроса на образованных людей, своими опасениями он поделился в беседе с министром просвещения Ольгой Васильевой

"Так получилось, что мы с вами наконец-то встретились, и я искал встречи, и вы искали встречи, потому что возникли какие-то вопросы у вас ко мне и у меня к вам. Тема, которая меня интересует, – это образование. Мне как человеку, живущему в нашей стране, интересно: образование – это некий образ, который мы хотим вложить в молодого человека, и в дальнейшем, чтобы этот образ помогал ему жить и помогал строить нашу страну... Вот какие мы видим сейчас перед собой задачи, какое будущее мы хотим, чтобы они нам построили, вот эти наши дети?" - спросил Шнуров Васильеву в программе "Диалог ".

Музыкант признался, что его волнует, кого сегодня готовят в вузах и что в будущем будут строить сегодняшние выпускники. Он выразил надежду, что это будет "не страна блогеров". "Я не вижу запроса у общества на образованных людей. Я вижу, что общество хочет людей танцующих, веселых, классных", - сказал Шнуров.

"Страна требует высокообразованных – раз, широко интеллектуальных – два, и я категорически против того, чтобы мы определяли только узкими компетенциями, о которых сейчас не перестают говорить. Вы согласны со мной, что узкая компетенция не дает человеку возможности быть образованным", - ответила Васильева.