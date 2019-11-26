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РИА Новости

Шнуров поспорил с Васильевой о запросе общества на образованных людей

19:44 26.11.2019 (обновлено: 19:48 26.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер Группировки Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер "Группировки Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров, который входит в общественный совет при комитете Госдумы по культуре, обеспокоен тем, что в российском обществе нет запроса на образованных людей, своими опасениями он поделился в беседе с министром просвещения Ольгой Васильевой.
"Так получилось, что мы с вами наконец-то встретились, и я искал встречи, и вы искали встречи, потому что возникли какие-то вопросы у вас ко мне и у меня к вам. Тема, которая меня интересует, – это образование. Мне как человеку, живущему в нашей стране, интересно: образование – это некий образ, который мы хотим вложить в молодого человека, и в дальнейшем, чтобы этот образ помогал ему жить и помогал строить нашу страну... Вот какие мы видим сейчас перед собой задачи, какое будущее мы хотим, чтобы они нам построили, вот эти наши дети?" - спросил Шнуров Васильеву в программе "Диалог".
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Музыкант признался, что его волнует, кого сегодня готовят в вузах и что в будущем будут строить сегодняшние выпускники. Он выразил надежду, что это будет "не страна блогеров". "Я не вижу запроса у общества на образованных людей. Я вижу, что общество хочет людей танцующих, веселых, классных", - сказал Шнуров.
"Страна требует высокообразованных – раз, широко интеллектуальных – два, и я категорически против того, чтобы мы определяли только узкими компетенциями, о которых сейчас не перестают говорить. Вы согласны со мной, что узкая компетенция не дает человеку возможности быть образованным", - ответила Васильева.
Министр также отметила, что не стоит в сфере образования мыслить категориями "выгодно или не выгодно". "Дело в том, что если мы с вами будем пользоваться категорией выгодно – не выгодно, мы далеко не уйдем", - сказала она.
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КультураОльга ВасильеваГосдума РФШнур (Сергей Шнуров)РоссияОбразование - ОбществоОбщество
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