ЕП предложила скорректировать торговый договор Евросоюза с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Пленарная сессия Пленарная сессия Европарламента проголосовала за корректировку торгового соглашения Евросоюза Украины для ограничения дешевого импорта птицы из страны в союз, в ЕП призывают страну к добросовестному торговому сотрудничеству, говорится в сообщении ЕП.

"Во вторник парламент согласился изменить соглашение о торговле между Украиной и ЕС, чтобы ограничить импорт дешевой украинской птицы в ЕС", - говорится в релизе.

"Украина должна добросовестно сотрудничать с ЕС в торговле. Еврокомиссия должна работать, чтобы исключить лазейки в торговых сделках", - заявили также в ЕП.

Однако нововведения в торговом соглашении, о котором идет речь, смогут заработать лишь после одобрения Советом стран ЕС и ратификации парламентом Украины, свидетельствует релиз.

Новый режим импорта птицы будет учитывать ввоз куриных грудок с костями и без по единой тарифной линии и увеличит объемы, которые Украина сможет экспортировать в союз без пошлин. Когда украинские экспортеры исчерпают эту беспошлинную квоту, им придется платить пошлины за дополнительные поставки в ЕС, говорится в сообщении.

Изменение к торговой договоренности ЕС и Украины от 2016 года стало необходимым, потому что "украинский производитель использовал лазейку в торговой сделке, чтобы продавать больше куриной грудки беспошлинно", при том, что этот продукт считается жизненно важным источником существования фермеров ЕС, отмечает пресс-служба ЕП.

"Несмотря на то, что в ЕС существовали квоты на импорт, чтобы оградить европейских фермеров от избыточного импорта, куриная грудка с куском кости крыла могла быть легально ввезена в ЕС без ограничений", - поясняется в релизе.

Такое изменение торговой договоренности с Украиной "гарантирует, что производители ЕС теперь будут защищены от неограниченного импорта мяса птицы", цитируются в сообщении слова евродепутата Еникё Гёри.

"В будущем Украина должна уважать дух добросовестного сотрудничества с ЕС, а Евросоюз должен работать над тем, чтобы исключить лазейки. Я призываю украинских экспортеров соблюдать положения полного торгового соглашения, в том числе соблюдать санитарные и фитосанитарные правила", - отметила депутат.