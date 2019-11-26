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РИА Новости

ЕП предложила скорректировать торговый договор Евросоюза с Украиной

19:28 26.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европарламента в Брюсселе
Здание Европарламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Пленарная сессия Европарламента проголосовала за корректировку торгового соглашения Евросоюза и Украины для ограничения дешевого импорта птицы из страны в союз, в ЕП призывают страну к добросовестному торговому сотрудничеству, говорится в сообщении ЕП.
"Во вторник парламент согласился изменить соглашение о торговле между Украиной и ЕС, чтобы ограничить импорт дешевой украинской птицы в ЕС", - говорится в релизе.
"Украина должна добросовестно сотрудничать с ЕС в торговле. Еврокомиссия должна работать, чтобы исключить лазейки в торговых сделках", - заявили также в ЕП.
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Однако нововведения в торговом соглашении, о котором идет речь, смогут заработать лишь после одобрения Советом стран ЕС и ратификации парламентом Украины, свидетельствует релиз.
Новый режим импорта птицы будет учитывать ввоз куриных грудок с костями и без по единой тарифной линии и увеличит объемы, которые Украина сможет экспортировать в союз без пошлин. Когда украинские экспортеры исчерпают эту беспошлинную квоту, им придется платить пошлины за дополнительные поставки в ЕС, говорится в сообщении.
Изменение к торговой договоренности ЕС и Украины от 2016 года стало необходимым, потому что "украинский производитель использовал лазейку в торговой сделке, чтобы продавать больше куриной грудки беспошлинно", при том, что этот продукт считается жизненно важным источником существования фермеров ЕС, отмечает пресс-служба ЕП.
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"Несмотря на то, что в ЕС существовали квоты на импорт, чтобы оградить европейских фермеров от избыточного импорта, куриная грудка с куском кости крыла могла быть легально ввезена в ЕС без ограничений", - поясняется в релизе.
Такое изменение торговой договоренности с Украиной "гарантирует, что производители ЕС теперь будут защищены от неограниченного импорта мяса птицы", цитируются в сообщении слова евродепутата Еникё Гёри.
"В будущем Украина должна уважать дух добросовестного сотрудничества с ЕС, а Евросоюз должен работать над тем, чтобы исключить лазейки. Я призываю украинских экспортеров соблюдать положения полного торгового соглашения, в том числе соблюдать санитарные и фитосанитарные правила", - отметила депутат.
Импорт куриной грудки с костями из Украины увеличился почти в 15 раз, до 55 тысяч тонн с 2016 по 2018 годы и был продан значительно дешевле, чем аналогичные продукты ЕС, отмечает ЕП.
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Ситуация на УкраинеЕвропейский парламентЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Да-да, это обычная практика ЕС. Именно так и уничтожалась любая промышленность в новопринятых странах-членах. От них требуется только две вещи: а) поставлять дешевую рабсилу и б) покупать товары от старых членов ЕС. Спросите Грецию, Болгарию, Румынию, они вам расскажут, куда делись их оливковое масло или перец "Глобус".
26 ноября, 19:34
Von Stirliz
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