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РИА Новости

В России регистрация домашних животных будет бесплатной

18:55 26.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДоберман
Доберман
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Доберман. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Постановка домашних животных на учет и внесение информации о них в единую систему будут осуществляться бесплатно, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"Предлагаемые новым законопроектом нормы, регулирующие процесс маркирования и учета животных, позволят специалистам оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию или пищевую безопасность, для их устранения. Постановку животных на учет и внесение данных в систему планируется осуществлять бесплатно", - сообщили в министерстве.
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Учет животных будут осуществлять как уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ, так и аттестованные специалисты. Маркирование будет представлять собой нанесение на тело, закрепление на теле или введение в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации.
Минсельхоз указывает, что законопроект о системе идентификации животных направлен на рассмотрение в правительственную комиссию по проведению административной реформы. Ветеринарные правила учета и маркирования животных будут разработаны после принятия закона. Они будут, в частности, устанавливать порядок и сроки маркирования и учета, перечень необходимых для этого сведений.
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"В настоящее время действующее законодательство не позволяет осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, из-за чего невозможно оперативно выявлять источник распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных", - отмечает министерство.
Единая информационная система в области ветеринарии необходима, чтобы бороться с распространением болезней животных и возможными локальными вспышками инфекций. По мнению Минсельхоза, предлагаемые законопроектом нормы позволят специалистам оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию или пищевую безопасность, для их устранения.
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Министерство сельского хозяйства РФРоссияОбщество
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