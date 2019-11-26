Регионам могут предоставить право снижать штрафы за нарушения ПДД

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Комиссия Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту правилам и процедурам разработает законодательную инициативу по предоставлению регионам права снижать размер штрафов, в том числе за нарушение правил платной парковки, сообщил журналистам глава комиссии Александр Семенников

"Сегодня, если формально отвечать, мы не можем в Москве снизить размер штрафа, нам не даёт это право федеральный кодекс. Он должен делегировать субъектам РФ право снижать размер штрафа... Мы можем поработать над тем, чтобы такую федеральную инициативу предложить", - сказал Семенников.

Он пояснил, что непосредственно сегодня обсуждалось снижение штрафа за нарушение правил платной парковки, но в дальнейшем оно может распространяться и на другие нарушения.

Во вторник в Мосгордуме прошло заседание круглого стола на тему возможности уменьшения суммы административного штрафа за размещение транспортного средства на платной городской парковке, если данная выплата осуществлена в двадцатидневный срок. В настоящее время у москвичей нет возможности оплачивать штрафы за нарушение правил платной парковки с 50% скидкой, при этом такая возможность есть при ряде других нарушений ПДД.

Как пояснил Семенников, то, насколько будут уменьшать штраф, будет ещё обсуждаться.

"Это может быть не 50%, а 10 или 20%. Надо смотреть на стоимость парковки в конкретном районе, допустим, если это центр города, то штраф не может быть меньше, чем оплата парковочной сессии. Но есть и места, где плата за парковку 40 рублей. И половина от штрафа 5 тысяч - 2,5 тысячи - это существенная сумма штрафа для таких граждан. Но сама идея очень продуктивна - возможность стимулировать граждан на оплату штрафа путем снижения штрафа",- отметил Семенников.

Как отметил старший инспектор по особым вопросам 4 отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Сергей Погорелов, за 10 месяцев 2019 года 87% штрафов за нарушение правил ПДД были оплачены со скидкой 50%.

"За 10 месяцев в Москве вынесено более 23 миллионов постановлений на общую сумму более 20 миллиардов рублей. Оплачено этих постановлений 9 миллиардов. С 50% скидкой оплачено - 17 миллиардов штук на сумму 6 миллиардов рублей, то есть 87% постановлений оплачиваются с 50% скидкой. В прошлом году этот процент составлял 77%",- сказал Погорелов.

По его словам, соответственно, введение льготы мотивировало бы граждан оплачивать парковку.

В свою очередь начальник юридического управления ЦОДД Аркадий Макаров высказался против введения скидки, так как размер штрафа не должен быть меньше, чем плата за парковку.