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РИА Новости

Регионам могут предоставить право снижать штрафы за нарушения ПДД

18:51 26.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗнак платной парковки
Знак платной парковки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту правилам и процедурам разработает законодательную инициативу по предоставлению регионам права снижать размер штрафов, в том числе за нарушение правил платной парковки, сообщил журналистам глава комиссии Александр Семенников.
"Сегодня, если формально отвечать, мы не можем в Москве снизить размер штрафа, нам не даёт это право федеральный кодекс. Он должен делегировать субъектам РФ право снижать размер штрафа... Мы можем поработать над тем, чтобы такую федеральную инициативу предложить", - сказал Семенников.
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Он пояснил, что непосредственно сегодня обсуждалось снижение штрафа за нарушение правил платной парковки, но в дальнейшем оно может распространяться и на другие нарушения.
Во вторник в Мосгордуме прошло заседание круглого стола на тему возможности уменьшения суммы административного штрафа за размещение транспортного средства на платной городской парковке, если данная выплата осуществлена в двадцатидневный срок. В настоящее время у москвичей нет возможности оплачивать штрафы за нарушение правил платной парковки с 50% скидкой, при этом такая возможность есть при ряде других нарушений ПДД.
Как пояснил Семенников, то, насколько будут уменьшать штраф, будет ещё обсуждаться.
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"Это может быть не 50%, а 10 или 20%. Надо смотреть на стоимость парковки в конкретном районе, допустим, если это центр города, то штраф не может быть меньше, чем оплата парковочной сессии. Но есть и места, где плата за парковку 40 рублей. И половина от штрафа 5 тысяч - 2,5 тысячи - это существенная сумма штрафа для таких граждан. Но сама идея очень продуктивна - возможность стимулировать граждан на оплату штрафа путем снижения штрафа",- отметил Семенников.
Как отметил старший инспектор по особым вопросам 4 отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Сергей Погорелов, за 10 месяцев 2019 года 87% штрафов за нарушение правил ПДД были оплачены со скидкой 50%.
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"За 10 месяцев в Москве вынесено более 23 миллионов постановлений на общую сумму более 20 миллиардов рублей. Оплачено этих постановлений 9 миллиардов. С 50% скидкой оплачено - 17 миллиардов штук на сумму 6 миллиардов рублей, то есть 87% постановлений оплачиваются с 50% скидкой. В прошлом году этот процент составлял 77%",- сказал Погорелов.
По его словам, соответственно, введение льготы мотивировало бы граждан оплачивать парковку.
В свою очередь начальник юридического управления ЦОДД Аркадий Макаров высказался против введения скидки, так как размер штрафа не должен быть меньше, чем плата за парковку.
"Мы штрафы увеличили до 5 тысяч в этом году как раз для того, чтобы мотивировать людей оплачивать парковку. Введение 50% скидки откатит эту норму назад... Размер штрафа не должен быть меньше, чем плата за парковку",- сказал Макаров.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МосгордумаАлександр СеменниковГИБДД МВД РФМВД РФРоссияОбщество
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