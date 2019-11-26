Стыковку корабля "Прогресс МС-13" с МКС отложили на сутки

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стыковка российского грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией ( Стыковка российского грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией ( МКС ) отложена с 8 на 9 декабря, сообщило НАСА

Ранее "Роскосмос" рассказал, что старт "Прогресса МС-13" был перенесен с 1 на 6 декабря из-за неисправности бортового кабеля на корабле, который пришлось заменить, и необходимости проведения дополнительных проверок. Позже НАСА сообщило, что стыковка корабля с МКС планируется на 8 декабря в 14.24 мск.

Как отмечается на сайте НАСА, стыковка "Прогресса МС-13" со станцией теперь намечается на 9 декабря в 13.38 мск.

Причина переноса стыковки не уточняется, однако ранее НАСА неоднократно обращалось к "Роскосмосу" с просьбами об изменениях дат запусков и стыковок российских кораблей "Союз" и "Прогресс", чтобы они не мешали полетам американских кораблей.

Во вторник заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН, где формируют рационы для космонавтов, Александр Агуреев сообщил РИА Новости, что "Прогресс МС-13" доставит на праздничный новогодний стол космонавтов оливки, сухофрукты и конфеты.