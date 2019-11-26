Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-26T18:41+0300
https://ria.ru/20191126/1561634983.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156154/44/1561544496_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_9cb5f98aae10feee3a42dde8ca1e5e03.jpg
РИА Новости

Стыковку корабля "Прогресс МС-13" с МКС отложили на сутки

18:41 26.11.2019
1416
© Фото : РоскосмосПодготовка к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13"
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стыковка российского грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией (МКС) отложена с 8 на 9 декабря, сообщило НАСА.
Ранее "Роскосмос" рассказал, что старт "Прогресса МС-13" был перенесен с 1 на 6 декабря из-за неисправности бортового кабеля на корабле, который пришлось заменить, и необходимости проведения дополнительных проверок. Позже НАСА сообщило, что стыковка корабля с МКС планируется на 8 декабря в 14.24 мск.
Как отмечается на сайте НАСА, стыковка "Прогресса МС-13" со станцией теперь намечается на 9 декабря в 13.38 мск.
Причина переноса стыковки не уточняется, однако ранее НАСА неоднократно обращалось к "Роскосмосу" с просьбами об изменениях дат запусков и стыковок российских кораблей "Союз" и "Прогресс", чтобы они не мешали полетам американских кораблей.
Корабль Прогресс МС-10
31 июля, 18:36РИА Наука
Космический грузовик "Прогресс МС-12" установил рекорд времени полета к МКС
Во вторник заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН, где формируют рационы для космонавтов, Александр Агуреев сообщил РИА Новости, что "Прогресс МС-13" доставит на праздничный новогодний стол космонавтов оливки, сухофрукты и конфеты.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
500002
Обсудить 0
РИА НаукаКосмосМеждународная космическая станция (МКС)Российская академия наукРоскосмосНАСА
Рекомендуем
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Пуск ракеты с космодрома Плесецк
Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор
Черная икра
Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
"Я как придурок": Данилко расплакался и покинул украинское телешоу
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Полтора десятка спутников пополнят орбитальную группировку ГЛОНАСС
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Cоставная фотография облаков южных широт Юпитера, снятая JunoCam с борта Juno. 25 февраля 2019 года
Слухи о гибели Большого красного пятна Юпитера сильно преувеличены
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
"Роскосмос" назвал причины переноса запуска "Прогресса МС-13" к МКС
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Логотип автомобиля Lada
СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Вид на Землю из космоса
В России начали строить завод для сборки спутников системы "Сфера"
Последствия ледяного дождя в Москве
Синоптики рассказали о снегопаде в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Лента новостейМолния