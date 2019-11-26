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РИА Новости

На Украине возбудили дела из-за ДТП с десятью автомобилями и автобусом

18:36 26.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили два уголовных дела из-за аварии в Черкасской области, где столкнулись 10 автомобилей и автобус, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об аварии с участием пяти грузовых и пяти легковых автомобилей, а также автобуса, пострадали три человека.
"По факту дорожно-транспортного происшествия открыто два уголовных производства", - говорится в сообщении.
Дела возбуждены по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до трех лет ограничения свободы, и "нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения" - предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По данным полиции, одной из причин ДТП является гололед на проезжей части.
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