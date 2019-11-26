На Украине возбудили дела из-за ДТП с десятью автомобилями и автобусом

КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили два уголовных дела из-за аварии в Черкасской области, где столкнулись 10 автомобилей и автобус, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об аварии с участием пяти грузовых и пяти легковых автомобилей, а также автобуса, пострадали три человека.
"По факту дорожно-транспортного происшествия открыто два уголовных производства", - говорится в сообщении.
Дела возбуждены по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до трех лет ограничения свободы, и "нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения" - предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По данным полиции, одной из причин ДТП является гололед на проезжей части.