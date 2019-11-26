Дуров: борьба с терроризмом в мессенджерах не исключает приватности

Дуров отметил, что Telegram не допустит пропаганды террористических организаций на платформе. "В то же время мы продолжим защищать абсолютное право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни, как никакой другой сервис, доказывая, что вам не нужно жертвовать конфиденциальностью ради безопасности. Вы можете - и должны - наслаждаться обоими", - добавил он.