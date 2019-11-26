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РИА Новости

Дуров: борьба с терроризмом в мессенджерах не исключает приватности

18:15 26.11.2019
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© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Борьба с терроризмом в мессенджерах не исключает приватности, заявил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
"В течение последних нескольких лет мы боролись с распространением связанного с терроризмом контента в Telegram. Мы делаем это в соответствии с нашими ценностями и политикой конфиденциальности. Хотя некоторые эксперты совершенно безответственно предположили, что абсолютная конфиденциальность и борьба с терроризмом являются взаимоисключающими, успех наших регулярных антитеррористических действий доказывает, что это не так", - написал он в своем Telegram-канале.
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Дуров отметил, что Telegram не допустит пропаганды террористических организаций на платформе. "В то же время мы продолжим защищать абсолютное право наших пользователей на неприкосновенность частной жизни, как никакой другой сервис, доказывая, что вам не нужно жертвовать конфиденциальностью ради безопасности. Вы можете - и должны - наслаждаться обоими", - добавил он.
В сентябре 2018 года мессенджер Telegram обновил политику конфиденциальности, оговорив в ней возможность передачи спецслужбам по распоряжению суда IP-адреса и номера телефона подозреваемых в терроризме, однако эта опция не будет распространяться на запросы российских служб.
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