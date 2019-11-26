Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-26T18:11+0300
https://ria.ru/20191126/1561633653.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156163/34/1561633497_0:0:3412:1919_1036x0_80_0_0_1b9d8915a5f855d22a278b5ddd2825ec.jpg
РИА Новости

На Эльбрусе обнаружили следы самой сильной засухи за последние 300 лет

18:11 26.11.2019
1121
© Фото : Станислав Кутузов / ИГ РАНЛедники Эльбруса, покрытые песчаной пылью
Ледники Эльбруса, покрытые песчаной пылью
© Фото : Станислав Кутузов / ИГ РАН
Ледники Эльбруса, покрытые песчаной пылью
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российские гляциологи по результатам бурения на леднике Эльбруса выяснили, что в настоящее время на Ближнем Востоке наблюдается самая сильная засуха за последние 300 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Atmospheric chemistry and physics.
В 2009 году гляциологами Института географии РАН в результате буровых работ на Западном плато Эльбруса был получен 182-метровый ледяной керн, по которому ученые восстановили климатическую обстановку в регионе за период 1774-2013 годы.
Датировка керна была выполнена путем прямого подсчета годовых слоев и подтверждена по реперному горизонту повышенного содержания трития, связанного с испытаниями ядерного оружия в 1963 году, а также по горизонтам, содержащим следы извержений вулканов Косегуина в Никарагуа в 1835 году и Катмай на Аляске в 1912 году.
Ученые установили, что в ледяной летописи Эльбруса ежегодно фиксируется 5-6 событий переноса больших объемов пыли из источников, расположенных на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Как правило, такие события происходят в весенне-летнее время.
Камчатка
2 октября, 05:12
Ученый рассказал, что на фоне потепления камчатские ледники будут расти
Пыль в атмосфере по массе и влиянию на физические процессы является самым важным аэрозолем. Перенесенные воздушными массами в полярные и горные районы, эти аэрозоли формируют на поверхности ледников слои повышенной концентрации. В результате, внутри ледников сохраняется информация об уровнях содержания аэрозолей за длительные периоды времени. Изучая ледяные керны, уникальные архивы информации о температуре воздуха, скорости накопления снега, химическом и газовом составе атмосферы, ученые также выявляют закономерности атмосферной циркуляции в регионе и источники загрязнений.
"В этой работе мы показали, как содержание кальция и микрочастиц в кернах Эльбруса связано с изменениями климатических условий в засушливых районах Ближнего Востока, — приводятся в пресс-релизе института слова Станислава Кутузова, заведующего отделом гляциологии и первого автора статьи. — Оказалось, что до 1900 года пыли в керне было мало, то есть мощных пыльных бурь не наблюдалось, а затем мы фиксируем устойчивый рост концентрации, особенно с 1950-х годов. К 2000-2012 годам концентрация пыли увеличилась в 4 раза по сравнению с XIX веком. При этом возросла не только фоновая концентрация, но и частота спорадических событий переноса пыли. Теперь мы все чаще наблюдаем такие явления, когда горнолыжные курорты Кавказа покрываются слоем пыли из пустынь. За одно такое событие на ледники Эльбруса может осаждаться более 200 тонн пыли".
Известно, что пыль на поверхности ледника уменьшает его альбедо — отражающую способность — и ледник сильнее нагревается. Данные, полученные по ледяным кернам Эльбруса, указывают на то, что этот фактор также влияет на усиливающееся таяние снежного покрова и ледников на Кавказе.
Зубы и кости этих людей, погибших от чумы, помогли ученым собрать геном их “киллера”
9 июля, 12:55РИА Наука
Ученые нашли следы "черной смерти" в ледниках Гренландии и России
За счет сокращения количества осадков и повышения температуры в регионах Северной Африки и Ближнего Востока на протяжении последнего столетия увеличивается засушливость региона. Вместе с этим растет и вероятность возникновения пыльных бурь в период, благоприятный для переноса эолового материала в сторону Кавказа.
Эти выводы подтверждаются анализом повторяемости засух в Сирии, где за период с 1961 по 2009 год наблюдалось 25 засух. В среднем они продолжались 4 года, хотя в 1970-х годах засуха длилась 10 лет. В сухой период 1998-2001 годов в стране резко сократилось поголовье скота и более 300 тысяч человек испытывали острый недостаток продовольствия. Данные ледового бурения показывают, что и сейчас на Ближнем Востоке продолжается засуха — самая сильная как минимум за последние 300 лет.
Работа выполнена совместно с французскими коллегами из Университета Гренобль Альпы и поддержана Российским научным фондом.
1105502
Обсудить 0
РИА НаукаИнститут географии РАНРоссийский научный фондЗемля - РИА НаукаРоссийская академия наукМоскваСирия
Рекомендуем
Ученые помещают датчик с присосками на спину синего кита
Ученые впервые померили пульс у самого большого животного на Земле
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
Посол в Киеве допустил пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС
Бурый медведь после зимней спячки
Ученые выяснили, почему животные не толстеют во время спячки
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
Стыковку корабля "Прогресс МС-13" с МКС отложили на сутки
Изображение ленточного червя, полученное с помощью электронного микроскопа
Ученые выяснили, как паразиты защищаются от хозяина
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Cоставная фотография облаков южных широт Юпитера, снятая JunoCam с борта Juno. 25 февраля 2019 года
Слухи о гибели Большого красного пятна Юпитера сильно преувеличены
Лазер
Найден необычный способ передачи данных через атмосферу
Великая океанская дорога
В Австралии нашли тело пропавшего при странных обстоятельствах туриста
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Турецкое СМИ опубликовало видео испытаний С-400 против F-16
Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
Источник сообщил о новом деле, связанном с историей с Ириной Голосной
Президент Палестины Махмуд Аббас
Палестина готова разорвать отношения с США после заявлений Помпео
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
Здание Европарламента в Брюсселе
ЕП предложила скорректировать торговый договор Евросоюза с Украиной
Винодельческий цех
Союз виноградарей и виноделов создаст шкалу винных рейтингов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
09:13Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14
09:12Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области
09:03Москва вошла в десятку лучших городов по версии Resonance Consultancy
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
Лента новостейМолния